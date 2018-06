Horoscopo correspondiente al viernes 29 de junio de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Corroborará usted mismo que lo que siente por esa persona es más de lo que imagina. A veces nos cuesta asumir lo que sentimos por temor a sufrir luego. Sugerencia: el sufrimiento es parte de la vida y siempre que sintamos, el dolor en cierto punto tiene su implicancia.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Evite mantener conversaciones de tono subido con sus familiares. Hay cosas que deberíamos no hacer por tratar de mantener la paz entre las personas con las que convivimos. Sugerencia: no pensar sólo en uno.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- La expectativa afectiva de la jornada se centra en un encuentro que debería tener con alguien que conoció. Llamada que lo incentivará a realizar un negocio que están por proponerle. Sugerencia: buscar, que es lo natural en el hombre.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se libera de una situación molesta a nivel familiar. Todos los puntos estarían aclarados. Una importante relación podría generarse a través de una presentación. Oportunidad. Sugerencia: aprovechar cada instante de la vida.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Seducción y ganas de llegar más profundamente a un vínculo con persona que llega a su vida. Trate de no hacer comparaciones y de darle lugar a sus sentimientos a que afloren. Sugerencia: no buscar lo que ya no nos dio resultado.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una reunión social a la que debería concurrir por razones de trabajo le dará la posibilidad de conocer gente nueva que le interesará. No se desprenda de algo que luego se arrepentirá. Sugerencia: darnos, brindarnos, querer querernos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- El orden afectivo pasará por la razón. Logra pensar seria y objetivamente acerca de una relación que tiene. Saber que debemos respetar y respetarnos. Buena respuesta recibe por una preocupación que tiene en su plano laboral. Sugerencia: saber esperar.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La superación de ciertas cosas que lo afligían lo hará decidir otras que antes no podía. Nada más propicio para la fecha que salir a distenderse y a disfrutar de la naturaleza donde sea que esté. Sugerencia: permitirnos probar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- La inquietud del día pasará por alguien allegado a usted. No se comprometa a concurrir a una reunión, deberá ocuparse de imprevistos que surgen que tienen que ver con cuestiones caseras. Sugerencia: saber que la vida tiene siempre cosas que nos ocupan aunque no queramos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Compromisos familiares que le pueden cambiar el humor. El punto es poner los límites necesarios para que las cosas se puedan mantener equilibradas. Descubrimiento afectivo. Sugerencia: no sentirnos responsables de todos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Se altera una salida por un inconveniente que surge. Nada que lo haga regresar al pasado afectivo permita que llegue. Sabemos que nada es porque sí y que nada de lo que ocurre es casual. Sugerencia: volver a la fuente interna para equivocarnos lo menos posible.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Lo imprescindible de la jornada es que establezca el diálogo necesario con su pareja. No permita que las cosas pasen a mayores. Todo apunta hacia la solución de algo que espera. Sugerencia: buscar que las cosas resulten positivas.