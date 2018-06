Julio Zamora inauguró la nueva sede de la Fiscalía de Género de Tigre

Ubicado en Troncos del Talar, el edificio suma salas y funciones con el objetivo de lograr una mayor privacidad y una mejor atención de las mujeres víctimas de agresiones y abusos, y de los casos de maltrato infantil. ver video

El intendente de Tigre, Julio Zamora, inauguró la nueva sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género, ubicada en Lisandro de la Torre 314, Troncos del Talar. Las salas del flamante espacio permitirán mayor privacidad al momento de la atención profesional a víctimas de agresiones, abusos o casos de maltrato infantil. Además, cuenta con un salón de juegos lúdicos para la recreación de niños y niñas.



"Abrimos una nueva sede más amplia, que nos permite agilizar trámites y contar con un lugar adecuado para asistir a las mujeres que sufren violencia de género. El municipio ha trabajado muchos años en esta política y ha crecido su oferta en materia de programas y construcciones edilicias", destacó Zamora durante el acto de apertura.



Y agregó: "Desarrollamos un programa de concientización y hemos pasado de 5 consultas diarias a 20. Es un trabajo silencioso, pero en el que el municipio aporta a la justicia las herramientas humanas y los recursos tecnológicos para avanzar y poder vivir en una sociedad más pacífica". Respecto del trabajo cotidiano junto al fiscal Diego Callegari, sostuvo: "Le transmitimos las situaciones que se dan día a día, vinculadas tanto en violencia de género como abuso y maltrato infantil".



Junto al intendente, participaron del acto el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; los diputados provinciales Ramiro Gutiérrez, Jorge Donofrio y Lucía Portos; la fiscal General Interina del Departamento Judicial de San Isidro, Beatriz Molinelli; el fiscal General adjunto interino del Departamento Judicial de San Isidro, John Broyad; el titular de Prefectura zona Delta, Alejandro Cagiolo y el jefe Departamental Conurbano Norte, inspector José María Palomeque.



El jefe comunal contó además que hay más de 6.000 mujeres bajo el programa Alerta Tigre Género; y que el 60% de las personas que fueron condenadas no volvieron a reincidir. "Eso tiene que ver con la prevención y la visualización que le damos a este problema. Hay que seguir trabajando, vamos por un buen camino, pero aún falta mucho por hacer", concluyó.



La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género otorga información a la víctima para que pueda acceder al Alerta Tigre Global, botón DAMA y demás dispositivos de seguridad municipales. También se la mantiene permanentemente al tanto sobre de la situación procesal del agresor.



"Es un ejemplo que nos está dando Tigre como municipio. Agradezco al intendente Julio Zamora por compartir un hecho tan importante como este”, expresó Conte Grand, quien también sostuvo: “Cuando determinamos nuestro plan estratégico, señalamos a la violencia de género como un objetivo prioritario de la política criminal y definimos cuatro ejes centrales: el combate, la determinación de unidades especializadas, la articulación con los niveles del Estado y el trabajo con la comunidad".



Desde hace más de 10 años, Tigre viene aunando políticas de protección para las mujeres del distrito. Es por ello que posee una Comisaría de la Mujer y la Familia, una Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y dos Juzgados de Familia en el Polo Judicial del distrito.



"Desde la Fiscalía representamos a las víctimas; debemos brindarles contención y trabajar para acabar con esta problemática. Por eso es fundamental contar con las herramientas tecnológicas de este municipio, como las cámaras y el programa Alerta Tigre Global", explicó el titular de la Fiscalía, Diego Callegari.



En materia de prevención, el municipio ha implementado el programa “Alerta Tigre Género” para que las víctimas de violencia puedan denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante dispositivos y aplicaciones tecnológicas. La plataforma Alerta Tigre está integrada al Sistema de Protección Ciudadana, que es monitoreado las 24 horas del día, los 365 días del año, desde el Centro de Operaciones Tigre (COT).



"Hoy se marca un hito en la lucha que venimos planteando en conjunto con la comunidad. Todos los días les decimos no a la violencia de género", afirmó por su parte la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi.



La red de protección contra las mujeres también incluye el Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA), que consiste en un botón de pánico geo-referenciado para proteger a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas, sobre las que se ha dictado una restricción perimetral.



Además, este año el Municipio de Tigre lanzo la aplicación para teléfonos inteligentes Alerta Tigre Género, desarrollada a partir de las últimas innovaciones tecnológicas y que incluye dentro de sus características la geo-referencia, que permite obtener la ubicación exacta de la persona que está solicitando asistencia.





