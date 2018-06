Programa de prevención contra la venta de drogas en San Isidro

Desde hace más de una década el Municipio implementa el sistema Alerta Drogas, la línea gratuita 0800-555-0044 que trabaja las 24 horas de los 365 días del año donde se reciben denuncias de los vecinos.

“Hoy en día recibimos cientos de llamadas por parte de los vecinos que buscan colaborar y aportar su granito de arena en temas tan complejos como el narcotráfico y las drogas”, explicó Federico Suñer, subsecretario de Prevención Ciudadana, respecto del servicio Alerta Drogas. Se trata de una línea gratuita (0800-555-0044) que, desde hace más de una década, trabaja las 24 horas de los 365 días con el objetivo de fortalecer la prevención de las adicciones y colaborar en evitar la venta de estupefacientes en el distrito.



Creada por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, la iniciativa forma parte del programa de seguridad sanisidrense que también integran el Centro de Monitoreo y el Patrullaje Municipal.



“Este servicio es un aporte más que efectúa el Municipio para mejorar la prevención y la seguridad en el distrito”, agregó Suñer.



Una vez realizadas las denuncias las mismas se protocolizan, por lo que se asientan en un libro con folio, donde se puede hacer el seguimiento, y se presentan ante las autoridades judiciales para verificar la situación. Cabe destacar que los llamados pueden realizarse desde el anonimato, así que los vecinos no deben tener miedo de sufrir represalias por comunicarse ya que no se pide nombre ni apellido.



“Alerta Drogas lleva a poder darle un respaldo a las personas para que no tengan que estar generando algún tipo de investigación propia y sepan que con brindarnos la información, sea mucha o poca, nosotros como autoridad nos ocupamos de hacer el seguimiento”, concluyó Suñer.