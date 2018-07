Fontao: “El abuso es el peor maltrato infantil”

Así se expresó La Dra. Alejandra Irene Fontao, titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar de Tigre, respecto a una impactante campaña lanzada recientemente en el distrito para concientizar y comprometer a la comunidad en el combate contra el abuso infantil.

“Han aumentado los llamados de cinco a veinte por día” relató la Dra. Alejandra Irene Fontao, titular, desde el 1ro de Mayo, de la elevada al rango de Subsecretaría, área de Fortalecimiento Familiar dependiente de la Secretaría de Política Sanitaria y desarrollo Humano de la Municipalidad de Tigre. Con este hecho el intendente Julio Zamora busca profundizar el trabajo en el tema Género e Infancia.



Las declaraciones de la funcionaria tigrense, que acredita una amplia experiencia en la función pública, fueron hechas en el programa “Reseña” que el periodista Jorge Castello conduce por Simphony , FM 91.3.



“En este momento estamos en plena ampliación de programas y hace algunos días lanzamos una campaña muy fuerte sobre abuso sexual infantil con una gráfica muy impactante que circula en colectivos, carteleras y negocios concientizando sobre el abuso infantil como el peor de los maltratos que sufren los chicos”, dijo Fontao al comenzar el diálogo.



Y detalla “Hay que estar atentos a los comportamientos de los chicos , a los discursos sexualizados, no mienten cuando hablan de este tipo de cosas, no inventan sobre cuestiones sexualizadas. Hay que creerles y constituirse en principio en un adulto que escucha”.



“Lo que digo a todos es que ante lo que les parezca sospechoso pidan ayuda a Fortalecimiento Familiar. Estamos de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 y durante la noche en el S.E.S (Servicios de Emergencias Sociales de Tigre) que lo pide directamente el COT (Centro de Operaciones Tigre), los hospitales o el SET (Sistema de Emergencias Tigre)”, detalló.



Más adelante A.F. especificó que Trabajan con los Juzgados de Familia y los de Género y que tienen un promedio de 1.500 informes mensuales en los Juzgados de Familia. No todos los informes son denuncias, estas son de cuatro a seis por día, de Lunes a Viernes. A partir de allí comienza la cuestión probatoria que tiene que ver con el relato del niño y del familiar y obviamente la prueba forense con intervención de las fiscalías.



“El abuso es el peor maltrato pero también es abuso el golpe, la no alimentación, la no escolarización, el no cuidado...” sostuvo.



Cuando descubren chicos en situación de riesgo –siempre de acuerdo a lo relatado- disponen un abrigo que es sacarlo de su entorno familiar y buscar dentro de la familia ampliada (tía, abuela…) quien se pueda ocupar de este menor. En caso de no encontrarse, si es grande, se lo lleva a un hogar y si es un bebé se entrega a una familia de abrigo. No son familias que tengan intención de adopción, son las que lo cuidan hasta que aparezca una familia adoptante a la que se le da una guarda pre-adoptiva para concretar finalmente la adopción.



“Estamos con un proyecto para registrar Familias de Abrigo en Tigre que ya cuenta –adelantó- con sanción del Concejo Deliberante para no tener que trasladar a los chicos de nuestro distrito”



“En materia de género trabajamos con la fiscalía especializada del Dr Diego Calegari con quien nos sentimos sumamente respaldados con un diálogo diario y concreto”.



Fontao detalló cómo se viven en la práctica estas aberrantes situaciones que lamentablemente tienen como víctima a chicos de todos los niveles socio-culturales. “Los llamados suelen ser de los colegios, familiares, vecinos o amigos. Puede pasar que el chico no registre la situación como abuso. El abusador trata de disfrazar la situación como un juego, es una persona que se gana la confianza, sumamente simpático, cariñoso, le hace regalos…le pide que no cuente que es un secreto entre ambos. Es algo sumamente perverso. El chico no registra que es algo malo por eso hay que estar sumamente atento a los relatos, cuando cuenta que vio genitales, que le mostraron fotos…insisto en que los chicos no inventan sobre estas cosas. El 80% de los abusadores son hombre y del entorno familiar. Lo peor que podemos hacer es no prestarle atención o decir no me cuentes más. Lo peor que podemos hacer es ignorar o prometerle al chico que no lo vamos a contar. Hay que escuchar y pedir ayuda es la mejor forma de protegerlo”.



La Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar de Tigre está ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen (Ruta 197) 1264, también por estos temas de maltrato infantil y violencia de género se puede acudir a los Centros de Salud de todas las localidades tigrenses para contactarse con los trabajadores sociales.



“Todas las situaciones son desbordantes pero juntos vamos a encontrar la mejor forma de solucionarlas”, concluyó la Dra. Alejandro Fontao.