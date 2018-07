28/06/2018 - 18:27 | Policiales / Investigan la denuncia de una joven que dijo que fue raptada y violada en Recoleta: las pericias confirman que no hubo abuso Herramientas: Compartir: La justicia investiga la denuncia de una adolescente de 16 años que aseguró que fue raptada y abusada sexualmente al salir de un colegio del barrio porteño de Recoleta, aunque las pericias médicas que se le realizaron habrían indicado que la joven no fue violada. Además, el relato de la menor presentaría algunas inconsistencias para los investigadores del caso, que continúan con las averiguaciones correspondientes.



La denuncia causó revuelo y preocupación en el Colegio San Miguel, al que asiste la joven.



Según indicaron voceros policiales, el caso se inició este martes por la tarde cuando el padre de la menor se presentó en la comisaría 19 de la Ciudad y denunció que su hija no había regresado a su domicilio luego de salir del colegio, pasado el mediodía.



A su vez, allegados a la familia publicaron un desesperado llamado a través de las redes sociales para dar con el paradero de la adolescente.



Tras la denuncia de los padres, desde la comisaría emitieron el alerta para ubicar a la chica, y en ese momento un efectivo vio a una chica en la intersección de Agüero y Güemes que corría descalza y con el uniforme escolar.



Una vez que fue asistida, la joven relató que había sido raptada por hombre que iba en un auto de color rojo y que fue llevada a un departamento, donde fue abusada sexualmente, hasta que logró escaparse.



A pedido de su familia, la joven fue llevada la Hospital Alemán, donde quedó internada en observación durante varias horas y se le realizaron los análisis correspondientes.



El hecho comenzó a ser investigado por la Fiscalía N° 14 a cargo del fiscal Andrés Madrea, quien ordenó realizar las actuaciones correspondientes para los casos de delito “contra la integridad sexual”.



A partir de las primeras averiguaciones, y según se supo de fuentes policiales, los dichos de la joven empezaron a flaquear ante algunas evidencias comprobables.



En tanto, los médicos que revisaron a la menor no hallaron rastros de abuso sexual, mientras que las cámaras de seguridad de la zona que mencionó la adolescente, no registraron ninguno de los movimientos descritos por ella. Volver