28/06/2018 - 18:02 | Economia / Mayoristas advierten que aún no se trasladó a precios de alimentos toda la devaluación y cuestionan monopolios Herramientas: Compartir: ver más imágenes El dueño de la cadena Maxiconsumo, Víctor Fera, advirtió hoy que “todavía no se trasladó a los precios de los alimentos toda la devaluación reciente” y aseguró que “a la inflación no la van a poder sostener”.

“A la inflación no la va a poder sostener nadie, sube porque sube el dólar”, alertó el empresario, y recordó que en ocho meses el billete verde pasó de 18 a 28 pesos, por lo que la comida irá de “acuerdo a ese aumento”.



En declaraciones a FM La Patriada, aclaró que la única forma de evitar que los precios suban sin control es que haya en una misma góndola productos de cuatro o cinco empresas que no tengan relación entre sí.



El empresario opinó que el programa Precios Cuidados era “una mentira, una farsa” que “venía del Gobierno anterior y esta gestión continuó” porque el pacto con proveedores y supermercados no obligaba a tener los productos del plan en las góndolas.



“Esperemos que se empiecen a poner los Precios Cuidados a la vista (de los consumidores) como corresponde, que los supermercados cumplan con sus obligaciones”, dijo el empresario dueño de la cadena Maxiconsumo.



El ministro de Producción, Dante Sica, había anunciado la puesta en marcha de la línea 0800-666-1518 para que los consumidores denuncien a los comercios cuando no tienen los productos de Precios Cuidados a la vista.



“Vamos a penalizar a los supermercados y cadenas de comercialización que no cumplan con los requisitos del programa”, dijo el funcionario antes de destacar la importancia del Plan Precios Cuidados para amortiguar el impacto de la inflación.



Fera consideró que este anuncio es “interesante” porque es necesaria una alternativa para la denuncia de los consumidores que se paran frente a las góndolas y no encuentran “una guía” para saber cuánto valen las cosas.



El empresario dijo que “por supuesto que hay abuso” por parte de las grandes compañías alimenticias y los supermercados porque incurren en “competencia desleal y cartelización” para evitar cualquier tipo de competencia.



Fera denunció que “la empresa Molinos estafó a los consumidores con sobreprecios por más de 200 millones de dólares” al tener el control del monopolio de las pastas secas por haber comprado la firma Mondelez.



Esa denuncia fue presentada por este empresario en 2015 en la Secretaría de Comercio, que a instancias de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, obligó recientemente a Molinos Río de la Plata a vender la marca Vizzolini.