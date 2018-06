28/06/2018 - 8:53 | Política / Massismo: “Hoy el Estado no está para pagar jubilaciones de privilegio a presidentes y vicepresidentes” Herramientas: Compartir: La fuerza política que lidera Sergio Massa reiteró el pedido de tratamiento del proyecto presentado por la diputada Mirta Tundis el año pasado para modificar la Ley 24.018, la cual establece pensiones vitalicias para los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación como así también para los jueces de la Corte Suprema. En 2017, la diputada nacional por el Frente Renovador Mirta Tundis presentó un proyecto de modificación de los primeros 5 artículos de la Ley Nacional 24.018 de Jubilaciones y Pensiones, la cual limita las pensiones vitalicias para los cargos de presidente y vicepresidente, es decir, un año antes que la iniciativa impulsada por el oficialismo.



“En primer lugar, proponemos que la pensión o jubilación vitalicia solo sea otorgada a quienes fueron elegidos por el voto popular y hayan cumplido un mandato mínimo de 4 años. Y que se otorgue un haber proporcional al 75% de lo que cobra un juez de la Corte y del 50% cuando se trate de una pensión. Obviamente, ante el hecho de ser procesados o imputados, se les anula el beneficio mientras la Justicia determine si son culpables o no”, sostuvo la legisladora.



Y agregó: “Queremos ponerle un freno a la cantidad de beneficios que reciben algunos, en especial cuando no son elegidos por el voto popular. Por eso, también pedimos que se declare la incompatibilidad de la percepción de la pensión cuando se compruebe que el beneficiario se encuentra todavía en funciones, ya sea en el sector privado o público. Hoy, la Ley permite que se perciban más de un haber y el Estado no está para pagar jubilaciones de privilegio”.



Cabe destacar que si bien el proyecto pasó por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se intentó incorporar y unificar con otros proyectos, aún no logró dictamen. Tampoco se trató en las otras dos comisiones competentes al tema, las de Previsión y Seguridad Social y la de Presupuesto y Hacienda.