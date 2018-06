27/06/2018 - 18:52 | Policiales / Lo contrataron para hacer una obra y como no la terminó por falta de pago fue golpeado: hay dos detenidos Herramientas: Compartir: Dos sujetos fueron detenidos por efectivos de la Policía Bonaerense acusados de amenazar y golpear a un hombre que habían contratado para hacer una obra en la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar.

Las detenciones fueron realizadas por el personal de la Unidad de Policía de Prevención Local de ese distrito luego de ser alertados de que un hombre había recibido agresiones físicas y amenazas de muerte.



De inmediato, se realizó un rastrillaje para dar con una camioneta Eco Sport blanca con dos ocupantes en su interior, quienes momentos antes habían subido al rodado a la víctima contra su voluntad, le ataron las manos con precintos para golpearlo aduciendo que no les había terminado el trabajo para el cual lo habían contratado.



En las calles Carrué y Ruta 26 de esa ciudad, se logró observar la camioneta en cuestión y se inició una persecución por 300 metros donde finalmente se interceptó al vehículo, se detuvo a los dos agresores y se liberó a la víctima quien presentaba heridas sangrantes en el rostro, por lo cual fue trasladado a la sala de primeros auxilios para su pronta atención.



El contratista golpeado indicó no haber terminado la construcción por falta de pago.



Posteriormente, se secuestraron tres armas de fuego y precintos que se hallaban dentro de un bolso el cual fuera arrojado por los agresores.



Interviene en el hecho la UFI en turno del Departamento Judicial de Zárate Campana.