Llegan las vacaciones de invierno y San Isidro se llena de propuestas para toda la familia

Espectáculos musicales, teatro, cine, talleres y juegos en los museos, son algunas de las opciones que habrá en todas las localidades del Partido del 14 al 29 de julio.



En San Isidro, las vacaciones de invierno serán la excusa ideal para pasarla bien y en familia con una agenda gratuita llena de propuestas. Teatro, música, humor, clowns, talleres y juegos, serán algunas de las iniciativas que se llevarán a cabo del sábado 14 al domingo 29 de julio en todas las localidades del partido.



“Como todos los años, llegaremos a nuestros museos, clubes de barrio, teatros y entidades intermedias con un calendario que prioriza la calidad de los espectáculos y el encuentro genuino de las familias en torno de propuestas vinculadas con una gran gama de disciplinas artísticas. Los esperamos para disfrutar juntos”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



Cronograma de actividades

LOS RAVIOLIS, una banda de rock para padres (e hijos).

La música y los juegos son la excusa perfecta para el encuentro entre padres e hijos. Hay canciones para los que gustan de chapotear en un día de lluvia, para los que tienen un diente flojo, una infaltable canción de amor, con playa, sol y mar, un padre que se pone algo nervioso porque a su hijo no sale la tarea y, por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?”. Los Raviolis es la banda liderada por el experimentado animador Gabichu (Gabriel Wisznia) y su cómplice Valeria Donati, sostenidos por un grupo de músicos demoledor con el ciclotímico Bruno Delucchi en teclados, el profesor Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, el groove afro-pampeano de Esteban Ruiz Barrea en bajo y la contundencia rítmica de Martín (Babyface) Cicala en la batería.

¿Cuándo y dónde?

Lunes 16/7. 15 hs.: Sociedad de Fomento 9 de Julio, Láinez 1955, Boulogne.



ANDA CALABAZA

Espectáculo musical acompañado de un despliegue teatral y audiovisual para chicos y grandes. A través del humor y los juegos rítmicos y corporales invita a los chicos y adultos a vivir una experiencia donde se valora la escucha, la percepción y la interacción con los artistas en escena.

Cada canción abre una ventana al asombro, la imaginación y el disfrute: los días de la semana pintados de colores al ritmo de un bolero, la descripción de una casa a través de un juego de manos, el paseo por la plaza en un vals y una versión rockera de los 5 monos que se caen de la cama, entre otros temas y estilos.

¿Cuándo y dónde?

Martes 17/7. 15 hs.: Auditorio Willy Scallan del Colegio San Miguel Arcángel, La Calandria 465 (entre José María Moreno y Wernicke), Villa Adelina. Estacionamiento en José M. Moreno 1221.



PEGAMUNDOS

Espectáculo teatral lleno de poesía, humor y canciones. De la mano de dos personajes encantadores, el espectador entrará en puntitas de pie a un pueblo a la hora de la siesta. Mientras todos duermen, Lucinda y Drumbalina buscarán aquello que le falta a su mundo. Juntas recorrerán plazas con flores de lana, bicimunderías donde inflar mundos, kioscos llenos de acertijos y pelumunderías para contarse secretos. Un pueblo para explorar de mil maneras y el mundo entero para ser descubierto desde la creatividad y el juego. Compañía Ligeros de Equipaje.

¿Cuándo y dónde?

Miércoles 18/7. 11.30 hs. Escuela Santo Domingo Savio, Alvarado 1376, Beccar.

Lunes 23/7. 15 hs.: Escuela Nº 12, Av. de Mayo 1498, Villa Adelina.



HILITO DE UN VIAJE

Viajar en hilo parece imposible, pero no lo es para Flora y Alina. Una carta de su bisabuela las invita a emprender un viaje desopilante y atravesar un sinfín de desafíos: cruzar un río correntoso, explorar un pozo profundo, recorrer un laberinto misterioso y desatar una maraña enmarañada.

Una historia llena de poesía, música y humor. ¡A no perder la punta del hilo! Compañía Ligeros de Equipaje.

¿Cuándo y dónde?

Miércoles 18/7. 15 hs.: Teatro del Colegio Cardenal Spínola, Alsina al 600, esquina Intendente Becco, SAN ISIDRO.



VUELTA VEREDA

Valor Vereda y Vuelta Canela se juntan para compartir canciones en una gran fiesta musical. Ocho artistas en escena con un objetivo común, disfrutar junto a las familias de un concierto único, emotivo y divertido.

Ambos grupos comparten la mirada sobre el arte, la música, el juego y la educación, y sumando las fortalezas de cada uno, proponen una hermosa mezcla de historias, viajes, instrumentos y melodías.

¿Cuándo y dónde?

Jueves 19/7. 15 hs.: Centro Familiar Cristiano, Edison 2701 (frente a Unicenter), Martínez.



CIRCO ALBOROTO, “Alboroto en banda”

Bajo la premisa “diferentes estilos, la misma armonía”, este espectáculo parodia a un grupo de músicos con intereses distintos enfrentándose al conflicto que trae hacer algo juntos. El resultado es una armoniosa obra que logra divertir a toda la familia al ritmo de los malabares, las verticales en altura y el humor. Idea y producción: Compañía Circo Alboroto.

¿Cuándo y dónde?

Viernes 20/7. 15 hs.: Club Atlético Beccar, Juan B. Justo 253, Beccar.



PATINETAS EN BANDA, “Universo patinetas”

Esta vez las Patinetas se aventurarán en un viaje de fantasía inolvidable. Curiosas y divertidas, se dejarán guiar por los planetas en su andar, se encontrarán con un bicho bolita perdido en la ciudad, descubrirán un ñandú en su jardín, bailarán al son del tambor entre copos de algodón y jugarán con “Bandido”, un perro muy especial.

¿Cuándo y dónde?

Viernes 20/7. 11.30 hs.: Gimnasio de la Escuela Nº24 y 28, Panamericana y Camino Real Morón, Bº San Isidro, Boulogne.

Jueves 26/7. 15 hs.: Salón del Colegio Sagrado Corazón, Coronel Bogado al 2200, esquina Los Ceibos, Boulogne.



MAGIA CÓMICA, con Daniel Garber.

La magia tiene un poder misterioso e inexplicable donde manda la emoción. Un espectáculo de magia participativo y divertido para toda la familia.

¿Cuándo y dónde?

Martes 24/7. 11.30 hs.: Polideportivo Bajo Boulogne, Junín y Comodoro Rivadavia, Boulogne.



LOS CAZURROS, “Súper Hits”.

Los Cazurros recorren sus mejores historias a partir del humor y el absurdo. De su mano podremos disfrutar de una “Historia de Terror” en donde sólo encontraremos risas y sorpresas como los divertidos “Monstruos de La Mueetee”, “Caperucita Roja a la Gallega” (como lo contaba el abuelo) y un final mágico. Las historias, los objetos, curiosas imágenes y los personajes se sumarán cómplices a la risa del público.

Dirección General: Los Cazurros: Pablo M. Herrero - Ernesto Sánchez/ Producción y Prensa: Kocawa/ Dirección de arte: Juanito Jaureguiberry/ Música: Sebastián Escofet/ Diseño de Vestuario: Ana Algranati-Anastasia Meier/ Títeres y objetos: Marcelo Fernández/ Asistencia de escena: Jonathan Castillo-Lautaro Mackinze/ Fotografía: Marcelo Baiardi/ Jefe Técnico: Juan Vidauli

¿Cuándo y dónde?

Martes 24/7. 15 hs.: Centro Familiar Cristiano, Edison 2701 (frente a Unicenter), Martínez.



PIM PAU

Esta banda con fuerte base percusiva de ritmos brasileños y latinos invita al público al movimiento y a la participación creativa, llevando al escenario una experiencia diversa. Un show donde la palabra es juego, la música juguete y el cuerpo instrumento. Dinámicas escénicas, coreografías y modos diversos de abordar la letra y su poesía.

¿Cuándo y dónde?

Miércoles 25/7. 15 hs. Teatro del Colegio Cardenal Spínola, Alsina al 600, esquina Intendente Becco, San Isidro.



EXCENTRIC ORQUESTA

Dinámico espectáculo de variedades que combina el humor excéntrico musical con la comedia física y el clown. Los personajes Varreto, Alfonso y Greta ejecutan un concierto generando música con los malabares sonoros: pelotas de rebote, mangueras, hi-hat, platillos, cajones, tambores y flauta di embolo.

Además los ensambles musicales, los inventos, y los instrumentos excéntricos se harán presentes para ejecutar este show sinfónico que invita al público a participar.

¿Cuándo y dónde?

Jueves 26/7. 11.30 hs. Asociación Canarias Zona Norte, Av. Ader 1067, Villa Adelina.



EXCENTRIC CLOWN

Rodados excéntricos, burbujas gigantes de amor, hombre-globo, aviones de papel y helicópteros voladores jugarán con el público. Además las acrobacias combinadas, los inventos, los desafíos no tradicionales y las bellas artes se harán presentes para ejecutar este hermoso show.

¿Cuándo y dónde?

Viernes 27/7. 15 hs. Club Atlético Beccar, Juan B. Justo 253, Beccar.



TEATRO DEL VIEJO CONCEJO (9 de Julio 512, San Isidro)

- El Sapo Pepe en la Plaza de Sapolandia

El Sapo Pepe y Las Pepas se preparan para un gran día, la inauguración de “La plaza de Sapolandia”. Un nuevo espacio lleno de canciones, naturaleza y juegos al que todos están invitados y en el que no se necesita tecnología para pasar un gran día.

Mientras disfrutan del subibaja, el tobogán, el arenero y de un rico picnic, descubrirán que todos tenemos sueños, pero dificultades y tiempos distintos para alcanzarlos, y que con mucha paciencia y apoyándonos en nuestros amigos el recorrido es más fácil y divertido.

El gusano Gus, la ratita Alicia y la hormiga Catalina ya están listos para asistir a la inauguración. ¡Nos vemos en la plaza!

Funciones del sábado 14/7 al domingo 29/7 a las 15:00. Entradas $ 150, disponibles una hora antes de la función. Capacidad Limitada.



TEATRO DON BOSCO (Diego Palma 299, San Isidro)

- Madagascar

Es la historia de cuatro residentes muy mimados del zoo de Nueva York que prefieren quedarse sordos a oír la llamada de la selva. Alex el león es el rey de la jungla urbana y la principal atracción del zoo de Nueva York. Él y sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, han pasado toda la vida en cómodo cautiverio, comiendo hasta la saciedad y con vistas al parque. Pero Marty no puede resistir la curiosidad, y con la ayuda de unos pingüinos prodigiosos, se escapa para explorar el mundo desconocido. Alex, Melman y Gloria se llevan el susto de su vida la mañana siguiente al descubrir que no está. Deciden salir en su busca y devolverle al redil antes de que alguien se dé cuenta de su desaparición. Una serie de casualidades acaba dejándolos en plena naturaleza en la exótica isla de Madagascar. Los cuatro neoyorquinos no tienen más remedio que ingeniárselas para sobrevivir en la selva. Allí descubrirán que la vida salvaje no es tal y como se la imaginaban.

Libro: Kevin Del Aguila/ Música y letras originales: George Noriega & Joel Somellian/ Dirección Gral. y Puesta en escena: Sergio Lombardo/ Coreografías: Giselle Marchegiani/ Dirección Musical: Juan Martín Picarel/Director Residente: María Rojí/ Vestuario: Cecilia Rodríguez/ Escenografía: Melina D' Albenzio/ Caracterización y maquillaje: Silvina Kanowsky/ Luces: Nacho Rodríguez Traverso DJ/ Sonido: Nelsoundlighting/ Prensa y difusión: Santiago López Ferrero/ Producción General: Gustavo López Ferrero/ Producción General: Gustavo López Ferrero y Sergio Lombardo.

Funciones los días: 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de julio, a las 16:00. Entradas desde $ 100. Horario de Boletería: de lunes a sábado de 11 a 18 hs. Capacidad Limitada. Informes y reservas de entradas: www.sergiolombardo.com.ar / 4743-3800



MUSEO DEL JUGUETE (Lamadrid 197, Boulogne)

- Jugar con todas las letras

Talleres, juegos e intervenciones lúdicas invitarán al público de todas las edades a jugar con las palabras, a armarlas y desarmarlas, darlas vuelta y vaciarlas de sentido, dejarse llevar por su forma, susurrarlas, reinventarlas y usarlas como trampolines para la imaginación.

Además, durante todo el horario de apertura, habrá juegos del mundo en el jardín del Museo e intervenciones lúdicas sorpresa a cargo del equipo educativo.

Invitados especiales: Laura Wittner, Cía. Torcacita, Espacio Nixso, Selva Bianchi y El Pensadero.



- Palabras invisibles, a cargo de Espacio Nixso.

Hay palabras traviesas que se esconden a plena luz. En este taller exploraremos la posibilidad de jugar con la luz y diversos dispositivos tecnológicos para escribir y leer mensajes invisibles.

Sábado 14 y domingo 15 de julio, a las 14.00 y a las 15.30 hs.

Para niños y niñas a partir de 5 años, acompañados/as por un adulto. Cupos limitados. La inscripción se realizará media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



- Leo-Leo ¿qué ves? Taller de creación de libro-álbum, a cargo de Compañía Torcacita.

¿Qué es un libro-álbum? El taller invita a explorar una selección de libros donde las imágenes y las palabras narran de la mano. A través del juego, niños y niñas crearán su propio relato con textos y dibujos de mano propia. El taller cerrará con una narración con sombras a cargo de las talleristas.

Miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de julio, a las 14 y a las 15.30 hs.

Para niños y niñas a partir de 5 años acompañados/as por un adulto (sugerido hasta los 10 años). Cupos limitados. La inscripción se realizará media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



- Iniciales en fuga, a cargo del equipo educativo del Museo

Cuando una letra inicial se rebela y no quiere empezar una palabra, todo el abecedario se va detrás de ella. Así se inicia este taller, donde jugaremos con todas las letras, con su forma, su contorno, su geografía, para imaginar en qué otra cosa pueden convertirse. Entre los participantes, crearemos un abecedario visual.

Sábado 21, domingo 22, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de julio a las 14 hs.

Para niños y niñas a partir de 4 años acompañados/as por un adulto. Cupos limitados. La inscripción se realizará media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



- Tiempo no apurado en el Museo, a cargo de Selva Bianchi.

En este taller, donde la literatura y el juego se encuentran, las palabras y las imágenes de los libros nos invitan a salir del papel para vincularnos con nuestras vivencias, con el cuerpo, con el espacio y con los otros.

Sábado 21 y domingo 22 de julio, a las 15.30 hs. Para niños y niñas a partir de 4 años acompañados/as por un adulto, y para adultos con ganas de jugar. Cupos limitados. La inscripción se realizará media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



- Para rimarte mejor. Taller de poesía, a cargo de Laura Wittner.

Una hora para investigar por qué nos divierte la rima. Vamos a comparar palabras sueltas, a construir trenes de palabras rimadas. Vamos a leer poemas rimados para después modificarlos en múltiples versiones. Y vamos a tratar de escribir nuestros propios poemas rimados.

El trabajo partirá de la colaboración oral: quienes se sientan más cómodos con la escritura y se postulen como ayudantes irán tomando nota de las producciones grupales.

Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de julio, a las 15.30 hs.

Para niños y niñas de 6 a 10 años. Cupos limitados. La inscripción se realizará media hora antes de la actividad. No se suspende por lluvia.



- Tiempo no apurado en la Casita del Museo, a cargo de Selva Bianchi.

Si te gusta leer solo o preferís que alguien te lea, si te gusta compartir lecturas o leerles a los demás, la Casita del Museo tiene un rincón para disfrutar de las palabras y de las imágenes a la medida de cada uno. Un espacio rodeado de árboles, pájaros y literatura infantil.

Jueves 19 y jueves 26 de julio, de 14.30 a 16.30 hs. Propuesta para todas las edades. Sin inscripción previa. Se suspende por lluvia.



- El club de la cuestión. Taller de filosofía con niños/as, a cargo del grupo El Pensadero.

¿Las cosas existen antes de ser nombradas? ¿Se puede nombrar sin nombrar? Entre juegos, palabras y rondas, daremos rienda suelta a las preguntas, la inquietud y el asombro.

Sábado 28 y domingo 29 de julio a las 15 hs.

Inscripción a partir de las 14 hs. en la recepción. Para niños y niñas de 5 a 9 años, acompañados/as por un adulto. No se suspende por lluvia.



Para más información ingresar a www.museodeljuguetesi.org.ar o comunicarse al 4513-7900 Horarios: Miércoles a viernes de 11 a 17 hs. / Sábados y domingos de 13 a 17 hs.

Bono contribución: $5



MUSEO PUEYRREDÓN (Rivera Indarte 48, Acassuso)

- Abrimos la barranca para chicos exploradores: cortando camino, atajos en el bosque.

Un recorrido para tocar y percibir algo más de esos seres que son los árboles. Visita ecológica para chicos acompañados por guía del Museo y guardaparques de la Dirección de Ecología.

Sábado 21 de julio 14.30 hs. Para chicos de 5 a 12 años, entrada gratuita. Se suspende por lluvia.

Para más información, ingresar a www.museopueyrredon.org.ar o comunicarse al 4512-3129/3131



- Museo vivo: buscando a Prilidiano

Como a todos los chicos, a Prilidiano le gusta jugar. A veces, se pierde en el Bosque Alegre. En estas vacaciones de invierno, misteriosos personajes atraviesan el portal del tiempo para ayudarnos a encontrarlo. ¡Te necesitamos para esta aventura!

Actividad producida y dirigida por el Área Educativa del Museo Pueyrredón.

Martes y jueves de vacaciones de invierno, 15 hs. Para toda la familia. Se suspende por lluvia.



- El Museo Iluminado: la casa del museo pueyrredón, protagonista del primer gobierno independiente.

“Cuando Pueyrredón se instalaba en San Isidro, traía consigo a la chacra la actividad política y administrativa del gobierno” (Carlos Ibarguren, 1982). Visita dedicada al primer gobierno independiente que lideró Juan Martín de Pueyrredón.

Domingo 22 de julio 16 hs. Para público general, no se suspende por lluvia.



QUINTA LOS OMBÚES (Adrián Beccar Varela 774, San Isidro)



- Del aljibe a la canilla. Espectáculo teatral

Vení a descubrir la historia del uso del agua de las casas coloniales a la tuya. Idea y producción: Aysa y Equipo Quinta Los Ombúes

Martes 17 y martes 24 a las 15.30 hs.

Edad sugerida: de 5 a 12 años



- Guardianes del Agua

Mimos, títeres y música en vivo para descubrir que el agua no es solo para jugar al carnaval. Idea y producción: Aysa y Equipo Quinta Los Ombúes

Jueves 19/7 y jueves 26/7 a las 15.30 hs.

Edad sugerida: de 5 a 12 años



- A capa y espada

Vení a ser protagonista de las Invasiones inglesas. Recreación histórica de la Defensa de Buenos Aires. Traé algún elemento de época para participar.

Sábado 21/7 a las 14.30 hs.

Actividad a cargo del Tercio de Cántabros Montañeses de Buenos Ayres/ No se suspende por lluvia/ Actividad para toda la familia/ Edad sugerida: más de 5 años. 4575-4038 int. 30/ visitas@quintalosombues.com.ar/ www.quintalosombues.com.ar

Información durante las vacaciones de invierno: martes y jueves de 10 a 17.30 hs.; sábados y domingos de 14 a 17.30 hs.

Entradas gratuitas. No requiere inscripción previa y no se suspende por lluvia. Actividad para todas las edades. Capacidad limitada.



CENTRO MUNICIPAL DE EXPOSICIONES (Del Barco Centenera y el río, San Isidro)

Clases gratuitas durante vacaciones de invierno de martes 17, miércoles 18 jueves 19/7, martes 24, miércoles 25 y jueves 26/7. Inscripción 20 minutos antes de comenzar cada clase. Capacidad limitada. No hace falta tener experiencia previa.

- Espacio de Rock y Hip-Hop

Un espacio de conexión con la música y la danza en los estilos más representativos de estos tiempos. Aprendé a tocar instrumentos, rapear, hacer beat box y bailar distintos estilos de hip-hop.

La propuesta en cada área es que los chicos tomen elementos de la técnica y tengan la posibilidad de improvisar, tocar o bailar en ensamble y freestyle.

Si querés saber más sobre esta propuesta podés escribirnos a espaciorockyhiphop@sanisidro.gov.ar

De 14.30 a 16 hs.: Clases de danza (estilos de hip-hop): edad recomendada, de 8 a 17 años.

De 16 a 17.30 hs.: Clases de música: rock, rap o beat box: edad recomendada, de 12 a 17 años.



CENTRAL DE PROCESOS (Av. del Libertador 16.208, San Isidro. 4512-3213)

- Colibrí

La artista Marcela Cabutti te invita a trabajar con ella. Vamos a dibujar líneas, con las líneas haremos tramas y volúmenes. Usaremos luz negra, lanas flúo, tejidos gigantes y pequeños. Para enmarañarse. Lunes 16, miércoles 18 y lunes 23 de julio. 15.30 hs.



- Palabras Espaciales

La palabra nombra y cuenta a los otros nuestras experiencias, emociones y deseos. ¿Querés dejarnos tu historia en dibujos y palabras? A cargo de Fabiana di Luca.

Miércoles 25 de julio a las 15.30 hs.



TALLERES EN PUNTOS DE ENCUENTRO

- La fuerza de la máscara

“Si escuchás los tambores y nos ves bailar entre máscaras gigantes y colores, si estás en contacto con la tierra, lo natural y lo sagrado, lo animal y lo primitivo... Ya estás listo para lo que viene”.

La Fuerza de la máscara llega y va a despertar tu imaginación, tu interés por divertirte, por aprender y conocer el origen de nuestras raíces y primitivos.

Propuesta lúdica, teatral y plástica donde se toma como disparador el uso que hacían las diferentes culturas primitivas en sus representaciones rituales sobre las fuerzas de la naturaleza evocando al Sol, la Luna, los Astros, la Tierra, el Fuego, el Aire y los diferentes animales.Actividades para niños de 5 a 12 años a cargo de las artistas Paula Bladimirsquy y Leticia Prone. Entrada libre y gratuita/ Sin inscripción previa/ Capacidad limitada.

Lunes 16/7. 14.30 hs. Monseñor Larumbe 762, Martínez. 4580-3113

Miércoles 18/7. 14.30 hs. Av. Centenario 1891, Beccar. 4512-3160

Jueves 19/7. 14.30 hs. Av. Avelino Rolón 2315, Boulogne. 4513-7803/7804

- Ando Reciclando

Animate a crear, a reciclar y a decorar de una forma distinta y ecológica. Avioncitos con palitos de helado, baleros con botellas recicladas, tapitas decoradas y mucho más.

Actividades para niños de 4 a 12 años a cargo de Lorena Sánchez / Entrada libre y gratuita/ Sin inscripción previa/ Capacidad limitada.

Viernes 20/7. 14.30 hs. Monseñor Larumbe 762, Martínez. 4580-3113

Viernes 27/7. 14.30 hs. Av. Avelino Rolón 2315, Boulogne. 4513-7803/7804



- Intervenidos y Reciclados

En el marco de la muestra “Intervenidos y reciclados” se realizará esta actividad para niños donde podrán hacer cuadernos y mini cuadernos reciclados e intervenirlos con distintos materiales gráficos de la imprenta Multigraphic.

Actividades para niños de 5 a 12 años a cargo de Carolina Castilla/ Entrada libre y gratuita/ Sin inscripción previa/ Capacidad limitada.

Martes 24/7. 15 hs. Av. Centenario 1891, Beccar. 4512-3160



CHACRA SAN ISIDRO LABRADOR (Perito Moreno 2610 (altura Av. Ader al 1000, Villa Adelina))

Abierta de martes a domingos de 10 a 12 hs con entrada libre y gratuita. Luego, de 14 a 17 hs con una entrada de $100 (bono cooperadora). Menores de 5 años y jubilados: gratis. Los días de lluvia la Chacra permanecerá cerrada.

Para más información comunicarse al 4513-7887/ 4763-7415 o ingresar a chacraeducativa@sanisidro.gov.ar



EXPLORATORIO SAN ISIDRO (Roque Sáenz Peña 1400, San Isidro)

El Exploratorio es un centro interactivo de ciencia y tecnología donde podés experimentar con la ciencia de manera divertida. Lanzamiento de cohetes con aire, burbujas gigantes, explosiones e implosiones, "slime" y muchas cosas más. Recomendamos llegar cerca del horario de entrada.

Durante vacaciones de invierno, abierto del 15 al 30 de julio, de 15.30 a 18.30 hs. Entrada general: $150. Más información en www.exploratorio.com

CENTRO CULTURAL SAN ISIDRO (CCSI) (Av. del Libertador 16.138, San Isidro)

- La Bella y La Bestia

Funciones Martes 17 y miércoles 25 de julio a las 16 hs.

- La Reina del Hielo

Función jueves 26 de julio, a las 16 hs.

- Rescate en ha ho ho

Función domingo 15/7; Sábado 21/7; Domingo 22/7; Viernes 27/7; Domingo 29/7 a las 15 hs.

Entradas en venta en el CCSI, de lunes a viernes de 12 a 19 hs. o en www.ticketek.com.ar/ desde $200 a partir de los 2 años. Menores de 2 años pagan $100 de seguro. Capacidad limitada. Por consultas, escribir a cculturalsi@gmail.com/