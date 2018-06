CTERA anunció un paro nacional para el martes

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció hoy un paro nacional de docentes para el próximo martes en reclamo de paritarias y en protesta contra la “represión en Chubut”.

“La represión es nuestro límite, si tocan a uno nos tocan a todos. Paro nacional para decir 'no a la represión y no a la violencia'”, dijo la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, en conferencia de prensa.



Alesso afirmó también que la huelga será para reclamar “la resolución de los conflictos nacional y provinciales y por la vigencia de la paritaria nacional docente”, que la gestión Cambiemos decidió desactivar en 2017.



La Policía de la provincia de Chubut reprimió ayer con balas de goma y gas pimienta a docentes que se encontraban fuera de la Casa de Gobierno en Rawson a la espera de los resultados de una reunión con las autoridades provinciales por paritarias.



Hace siete meses que los trabajadores estatales chubutenses vienen reclamando por paritarias y el pase a planta, pero las autoridades argumentan que la provincia atraviesa una crisis económica y financiera.



El ministro de Gobierno chubutense, Federico Massoni, aclaró que la Policía “intervino porque tenían sitiada” la Casa de Gobierno y acusó a los sectores gremiales de “buscar conflictos”.



En desacuerdo con estas declaraciones, Alesso anunció una huelga nacional en compañía del secretario general de Suteba, Roberto Baradel, y del líder gremial de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo López.



Alesso dijo que la medida de fuerza fue decidida también por la represión que sufrieron los docentes y estatales de Chubut y los trabajadores de la educación en Corrientes, también “reprimidos en el contexto del paro nacional” del pasado lunes.



López expresó: “Los maestros tenemos un límite desde siempre, si hay represión hay paro. Hubo represión en Corrientes, hubo represión en Chubut: hay paro y movilización”.



Y agregó que si no hay pronto una convocatoria a paritarias por parte del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta los docentes no van a iniciar el ciclo escolar después de las vacaciones de invierno.



La secretaria general de Ctera, Baradel y López cuestionaron también la firma del Consenso Fiscal firmado por el Gobierno de Mauricio Macri con los gobernadores a fines de 2017 para la reducción del gasto público.



Asimismo, Alesso criticó el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por unos 50.000 millones de dólares “para pagar la fuga de capitales” de un programa económico que impulsa la “especulación financiera”.



Otro de los motivos para la convocatoria de la huelga, precisó Alesso en conferencia de prensa, son los conflictos laborales en las provincias por “los techos salariales” que establecieron los gobernadores tras la firma del Consenso Fiscal.



Según la jefa de la Ctera, esta situación se dio “en cada una de las provincias donde las paritarias no se cerraron o se cerraron por decreto, lo cual generó la profundización de los conflictos y la única medida que toma el Gobierno es la represión”.