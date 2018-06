El municipio de San Isidro otorga subsidios a clubes de barrio para que incorporen luces led

Con fondos municipales se reemplazan las lámparas tradicionales en canchas, gimnasios y salones, para obtener un ahorro del 70% en la tarifa eléctrica. Además, reciben ayuda para realizar obras de infraestructura.



Ante la crisis energética, el nuevo cuadro tarifario y la necesidad de reducir el consumo, el Municipio de San Isidro otorga subsidios a clubes de barrio y sociedades de fomento, para que puedan reconvertir sus instalaciones eléctricas al sistema LED, que dura más y permite un ahorro del 70% en la tarifa de luz. También, reciben ayuda destinada a tareas de mantenimiento y obras de infraestructura.



“La reconversión energética que realizamos en la vía pública con equipos de última generación, también la estamos llevando a cabo en las instituciones deportivas, para que se reduzca considerablemente el gasto eléctrico, y se logre una mayor luminosidad. Entendemos que cada vez que ayudamos a los clubes de barrio y sociedades de fomento, estamos cuidando un bien social de los vecinos”, señaló el intendente Gustavo Posse, tras visitar el Club y Sociedad de Fomento Haedo, y dialogar con sus socios.



Y remarcó: “Hacemos un esfuerzo muy grande para que sigan vigentes estas instituciones no gubernamentales, que son un símbolo de cada barrio del distrito. Aquí contienen a las familias y transmiten valores”.



Desde el año pasado, el Municipio lleva adelante el cambio de las luces incandescentes de mercurio por LED en los clubes de barrios de todas las localidades del Partido. El bufé, la cocina, los sanitarios, los salones y las canchas de fútbol de unas seis entidades, ya cuentan con esta nueva tecnología, que ilumina mejor y ahorra un 70% en la tarifa eléctrica. En lo que va del 2018, otros seis están realizando el trámite para acceder a este beneficio.



“Recorremos las instituciones para hacer un relevamiento de la situación de cada uno. Pero para acceder a estos fondos municipales deben estar registrados en la Municipalidad como entidad de bien público y tener la documentación al día; constancia de Personería Jurídica vigente, estatutos, reglamentos y nómina completa de comisión directiva, entre otras cosas”, explicó Fernanda Giordani, subsecretaria de Niñez, Familia y Comunidad de San Isidro.



Además, de otorgarles un subsidio para la implementación de luces LED, el Municipio ayuda a los clubes de barrio, centros de jubilados y distintas organizaciones no gubernamentales, para que puedan realizar tareas de mantenimiento, obras de infraestructura y a sumar nuevos equipamientos.



“Esta medida nos llega en el momento justo para que podamos seguir funcionando. El Municipio siempre nos acompaña y aporta soluciones superadoras. Tenemos luminarias LED en todos lados y también pudimos renovar los baños”, expresó visiblemente emocionado, el presidente del Club y Sociedad de Fomento Haedo, Antonio Lagrotería.



“Este lugar no podría abrir sus puertas sino fuera por el apoyo del Municipio. Con esta acción nos ayudan a potenciar y sumar nuevas actividades para chicos y adultos. Les recomiendo a las autoridades de los clubes que hagan este trámite para obtener las luces LED, que iluminan bárbaro”, completó el presidente del Club Estrella, Juan Lamonica.



Clubes de barrios que sumaron luces LED en 2017:

- Club Atlético y Social Villa Adelina

- Club y Sociedad de Fomento Haedo

- Club Vélez Sarsfield

- Sociedad de Fomento 9 de Julio

- Sociedad Gremial Vareadores

- Club Estrella



En el 2018, se encuentran tramitando el subsidio:

- Club Social y Deportivo 25 de Mayo

- Club Social y Sociedad de Fomento de Beccar

- Malvinas Tenis Club

- Sociedad de Fomento Capitán de los Andes

- Club Atlético Boulogne.