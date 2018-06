27/06/2018 - 10:52 | Zonales / Más de 50 pymes de Tigre recibieron capacitación en gestión e innovación para potenciar sus negocios Herramientas: Compartir: ver más imágenes Lo organizó el municipio a través de su Polo Tecnológico Social y junto a Social Team. En la sede de la Unión Industrial de Tigre (UIT), las compañías P&A, Quara y Deux IT brindaron herramientas en digitalización y nuevas tecnologías. En el marco de su Polo Tecnológico Social, el Municipio de Tigre junto a Social Team, capacitó a pequeñas y medianas empresas locales durante una jornada en la sede de la Unión Industrial de Tigre (UIT). Profesionales de las compañías P&A, Quara y Deux IT brindaron herramientas en temáticas como innovación, digitalización y nuevas tecnologías para potenciar negocios.



"A pedido del intendente Julio Zamora, acompañamos a los distintos sectores de la sociedad con el objetivo de acercarles técnicas y conocimientos que les permitan mitigar los efectos de la crisis que hoy atraviesa la Argentina", expresó el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet.



Durante la jornada, la compañía P&A aportó su asesoramiento en métodos para la comunicación interna y el manejo de Recursos Humanos; Deux IT compartió distintas tecnologías para incrementar los negocios y Quara hizo énfasis en la innovación para la gestión empresarial.



Matías Ochotorena, director de P&A Group, señaló: "Desde las empresas también tenemos que servir a nuestras comunidades locales. Tigre va a vanguardia, está un paso adelantado, capacitando a su ecosistema y empoderándolo para que tenga las herramientas para salir adelante; hay que celebrar esta iniciativa".



Por su parte, Hernán Cainzo, tesorero de la UIT, manifestó: "Hoy agradecemos al municipio por esta jornada que hacemos en nuestra casa, donde buscamos de alguna manera tratar de mejorar la situación de cada empresa".



Las capacitaciones para organizaciones intermedias, empresas, comercios y emprendedores, continuarán a lo largo de todo el año, con el fin de abarcar todo el arco económico del partido.



Estuvieron presentes durante la jornada: el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la directora coordinadora de Responsabilidad Social Empresaria, Natalia Cazzola; la directora general de Desarrollo Económico Local, Marilina Silva; la directora coordinadora de Producción, Débora De Irahola y directivos de la Unión Industrial de Tigre.