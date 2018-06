Juan Carr: “es un momento complejo, pero tenemos a todo el universo político en la batalla contra la pobreza”

El fundador de la organización Red Solidaria, Juan Carr, consideró hoy que “es un momento complejo” en la Argentina, pero que está “todo el universo político en la batalla contra la pobreza extrema”.



“Oficialmente aumentó el número de personas en situación de calle, esos no son datos nuestros, son de cada ciudad. No hace falta que le diga que una sola persona en la calle es una catástrofe”, explicó.



En declaraciones a radio La Patriada, el dirigente social precisó que “hace unos cuatro años” había cerca de 800 personas viviendo en situación de calle en la Capital Federal y “hoy hay al menos 1.100 casos”.



“El peor momento fue en el 2000 y 2001, cuando había unas 12 mil personas en situación de calle, suficiente como para llenar un pequeño estado. Ese fue el momento más oscuro, después /(la cifra) fue bajando”, agregó. .



Además, Carr señaló que “empezaron a aparecer chicos con bajo peso” y que “empieza a haber más demanda de comida en los comedores comunitarios”.



“Mi objetivo es el hambre cero. Del 2002 al 2008 se dio la baja más fuerte de muertes por desnutrición infantil. Los últimos datos muestran que en el 2010 se produjeron tres muertes por día por este tema, cada una es tremenda”, precisó.



En este sentido, el dirigente opinó que “tiene que armarse una mesa de 50 jugadores fuertes, donde estén religiosos, sindicatos, gobierno y oposición” para resolver esta problemática.



“Es un momento complejo para el país, lo reconocen todos, pero nosotros tenemos a todo el universo político en la batalla contra la pobreza extrema, eso me enorgullece”, aclaró.



Por otra parte, Carr celebró que “es el quinto día consecutivo en el que no muere por hipotermia” una persona viviendo en la calle, aunque recordó que en lo que va del año ya “se produjeron cinco fallecimientos” por esta causa.



“La Argentina se une en el fútbol, cuando juega la celeste y blanca, y cuando hay alguien sufriendo, con frío. Son los dos momentos en los que la sociedad se junta y se reúne toda”, resaltó.