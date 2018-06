26/06/2018 - 18:12 | Economia / El gobierno colocó deuda por u$s 761 millones y convalidó tasa récord de 4,45% Herramientas: Compartir: El gobierno colocó hoy deuda por 761 millones de dólares en Letras del Tesoro (LETES) y canceló vencimientos en una licitación en la que convalidó una tasa récord del 4,45%, la más alta pagada hasta ahora en ese tipo de títulos, informó esta tarde el Ministerio de Hacienda. Se colocaron en el mercado local LETES por 299 millones de dólares a 105 días, con vencimiento el próximo 12 de octubre, y otro título similar por 462 millones de dólares, a 238 días, con vencimiento el 22 de febrero próximo.



En el tramo más corto, la tasa anual pagada fue del 3,69%, y para los títulos con vencimiento más largo el interés que se deberá pagar será de 4,45%.



Esta fue licitación la primera después de que el banco Morgan Stanley anunciara la reclasificación de la Argentina como mercado emergente.



El Ministerio de Hacienda y Finanzas adjudicó deuda de corto plazo por un total de u$s 461 millones, con algún recorte en la tasa que convalidó a tres meses y medio pero con un retorno récord para la que pagará por el papel que vence en febrero.



En total, el Gobierno recibió 9.664 órdenes de compra, de las cuales 407 millones de dólares correspondieron a las LETES de vencimiento más corto y otros 468 millones de dólares a los títulos más largos.



En la última licitación, el Gobierno había colocado u$s 450 millones a 210 días a una tasa del 4,2%, que se ubicó apenas por debajo de la del 4,3 por ciento anual que había convalidado hace un mes, para una LETES a un año.



En esa oportunidad también colocó un título similar en dólares a 176 días por la que pagará una tasa nominal anual del 4%.



La suba en las tasas que le vienen cobrando al gobierno por sus colocaciones de deuda en el mercado local viene aumentando lentamente desde hace meses impulsada por la suba del rendimiento de los Bonos del Tesoro norteamericano.(NA)