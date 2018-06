Argentina le ganó agónicamente a Nigeria y jugará en octavos contra Francia en Rusia 2018

Una aparición oportuna del defensor Marcos Rojo a cinco minutos del final del partido, le dio esta tarde a la Selección argentina la victoria sobre Nigeria por 2 a 1 y la clasificación a los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018, donde enfrentará a Francia el próximo sábado.



El grito desaforado de más de 25.000 hinchas albicelestes hizo mover la isla de Krestovsky luego de que Marcos Rojo conectó de derecha el balón para el segundo gol de Argentina, que le dio el triunfo ante Nigeria porque puso corazón, tuvo juego colectivo, y supo capear el temporal en momentos de desconcierto.



El conjunto albiceleste supo plantear el partido y en el primer tiempo fue superior a Nigeria, que trató a los de Jorge Sampaoli con demasiado respeto.



Luego Argentina cometió un error en el penal y tras el empate se desconcentró, se vio superado. Hasta pudo resignar el partido por pérdidas de pelotas infantiles y en el final le puso el corazón con el remate de Rojo.

En líneas generales Argentina salió de todos sus temores con fútbol, con el control del juego que fue vital para que el plan trazado funcionara.



En ese sentido primero fue Ever Banega y luego un poco Enzo Pérez los que tomaron la batuta de distribuir el balón.

Con mucha presión y movilidad desde Higuain, y con Mercado y Otamendi muy cerca de Musa -solo una vez el ex River lo derribó cuando se le iba- el libreto no pudo ser interpretado nunca por Nigeria.



La seguridad defensiva, sobre todo en el arco con Franco Armani, quedó en evidencia porque ante cada intervención del arquero el público aplaudió y lo ovacionó.



En el costado izquierdo Tagliafico fue salida constante para combinar con Di María, mucho más móvil y útil que en otras ocasiones, muchas veces el tándem superó a lo propuesto por Moses o Ihenacho.



Todo lo que propuso -y bien- Argentina se coronó con el golazo de Messi, por el pase perfecto de Banega y por la definición mágica del capitán argentino, parando el balón de una manera excelsa y dejando desairado a Kenneth Omeruo y sentenciar de derecha a Francis Uzoho.



Siempre Argentina fue la dueña de las circunstancias del partido. Hizo mover el balón de lado a lado, pero tal vez en esa instancia del juego le faltó un poco de audacia, más allá del remate en el poste del tiro libre de Messi.

Mascherano apretando a los mediocampistas nigerianos.



Higuaín corriendo a todos. Messi tratando de desnivelar por la derecha y los defensores con un juego corto y sin fisuras, Argentina se fueron el 1-0 bien merecido.



De la angustia al desahogo.

Todo el plan ideado por Argentina se desmoronó en solo tres minutos del complemento, cuando el árbitro turco sancionó una falta de Mascherano a Balogun. Más allá de que Armani estuvo acertado en cada intervención, no pudo hacer nada ante el muy buen penal de Moses.



Luego del empate Argentina cayó en el desorden, de encontrar el momento para poder volver a ser quien fue. El gol le movió la estantería y reavivó viejos fantasmas.



Di María volvió a cometer los mismos errores conceptuales para frenar cada intento argentino y por eso Sampaoli lo sacó por Meza.



Higuaín seguía peleando, esta vez sin tanta suerte, y Messi apreció caer en un lapsus que tardaría varios minutos en salir, porque no estuvo fino en toda la noche en el "uno contra uno".



La siempre latente velocidad de Musa, puso en jaque al fondo albiceleste y la zozobra rondó el área de Armani, que le tapó una increíble pelota a Ighalo.



A los 75 un mal despeje de Rojo, terminó en un remate fallado de Musa, que ameritaba el VAR. El árbitro lo consultó y negó el pedido.



Sampaoli mandó a Agüero por Tagliafico -de gran labor-, y apostó todo a una pelota salvadora, porque Nigeria se metió muy atrás y apostó al mismo juego islandés, de esperar y salir rápido de contragolpe.



A los 39 minutos, Etebo ejecutó un tiro libre que pegó en la parte externa de la red y varios hinchas africanos lo gritaron como gol. Nada hacía prever lo que pasó.



Un centro de Mercado desde la derecha, la volea de Rojo. La red que se infla y el estadio del Zenit que se movió unos centímetros por el estallido del grito del gol.



El corazón volvió a aparecer en el final, porque no había margen para el juego. Messi casi sin piernas para desnivelar, sí para presionar, y las ideas confundidas como todos, para que pasaran los minutos.



Apareció el equipo a cuentagotas. Deberá hacer muchos ajustes si quiere seguir en el torneo. Se viene Francia en octavos, en Kazán. Y aún nada está escrito.



Síntesis:

Grupo D - Fecha 3.

Estadio: San Petersburgo.

Árbitro: Caneyt Cakir (Turquía).



Argentina: Franco Armani; Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Pérez, Javier Mascherano, Ever Banega; Lionel Messi, Gonzalo Higuain y Angel Di María. DT: Jorge Sampaoli.



Nigeria: Francis Uzoho; Brian Idowu, William Troost- Ekong, Leon Balogun; Kenneth Omeruo, John Obi Mikel, Wilfred Ndidi, Victor Moses, Oghenekaro Etebo; Kelechi Iheanacho y Ahmed Musa.

DT: Gernot Rohr. .



Gol en el primer tiempo: 14m Messi (A).



Gol en el segundo tiempo: 5m Moses de penal (N), 41m Rojo (A).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Odion Ighalo por Iheanacho (N), 15m Cristian Pavón por Pérez (A), 25m Maximiliano Meza por Di María (A), 34m Sergio Agüero por Tagliafico (A).



Amonestados: Mascherano, Banega, Messi (A), Balogun y Mikel (N).