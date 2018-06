Cientos de chicos participaron de un Torneo Inclusivo de Tenis en San Fernando

Los alumnos de la Escuela Municipal de Tenis para Personas con Discapacidad y la Escuela de Tenis participaron del primer encuentro inclusivo en el Poli N° 1. La jornada se desarrolló con el objetivo de borrar las diferencias y unir a los chicos de San Fernando a través del deporte, como una herramienta de integración social.



La Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social del Municipio de San Fernando realiza acciones dirigidas a la integración de aquellas personas con discapacidad. Así, el deporte es el camino, el disparador para la integración y la conexión a la sociedad a la que pertenecen y lograr que se integren plenamente a la vida diaria.



En esta ocasión, se desarrolló el primer Torneo Inclusivo de Tenis a cargo de la Escuela Municipal de Tenis y la Escuela de Tenis para Personas con Discapacidad. El encuentro tuvo lugar en el Polideportivo Nº1 (Int. Arnoldi y Pasteur) y contó con la participación de 130 chicos.



Lisandro Kolodny, coordinador del área de Discapacidad del Municipio, expresó: “Hoy estamos haciendo el primer Torneo Inclusivo de la Escuela Municipal de Tenis con una concurrencia muy buena de 130 alumnos. Lo más importante es que las familias entendieron el objetivo que a través del deporte bajemos las diferencias y nos permita estar juntos”.



El torneo se organizó por niveles y los partidos se dividieron en cancha roja, naranja, verde y tenis convencional. Todos los participantes se llevaron diplomas y los primeros puestos se coronaron con copas.



“Es la primera vez que hacemos este torneo, viendo la respuesta y la integración real seguramente vamos a organizar otros encuentros a lo largo del año, para invitar a más chicos y familias”, adelantó Colombi.



Gerónimo es uno de los chicos que participó del encuentro y este año representará a nuestro país en las Olimpiadas Especiales Internacionales en República Dominicana. “La estamos pasando bien, un domingo divertido jugando partidos de tenis. Voy a representar a Argentina y eso es el mayor premio que puede tener un jugador de tenis”, comentó.



Por su parte, Federico expresó: “Estoy jugando en cancha naranja, compartiendo partidos para divertirnos con los chicos. Me encanta el tenis y los profesores siempre nos ayudan”.



“Estamos jugando distintos partidos y está muy bueno porque mostramos todo lo que hacemos en la semana”, señaló Santiago, quien participó en los Juegos Bonaerenses representando a San Fernando en la categoría Sub 16.



Los padres presentes también compartieron su opinión sobre la jornada. Por ejemplo, Mario comentó: “Es lindo compartir con los chicos este día, es la primera actividad que tiene mi hijo y la está pasando muy bien. Los profesores están atentos a cada movimiento de los chicos. Es positivo que el Municipio realice estos torneos para sacar a los chicos de tanto el ocio de los celulares, estas actividades ayudan a hacer nuevas actividades”.



“Es muy divertido ver a los chicos que están jugando entre ellos y compartiendo algo juntos. Me parece muy buena la idea de formarlos en este deporte y hacerlos compartir, divertirse y sobre todo valorar el juego”, agregó Rodolfo.



Por último, la vecina Romina, opinó: “Los profesores están siempre acompañando a los chicos, la actividad está bien organizada y se nota que los chicos están disfrutando”.