25/06/2018 - 20:01 | Política / Jorge Macri: “Buenos para generar paros, no para cuidar el trabajo” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Así se refirió el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sobre el paro realizado en el día de la fecha, donde también sostuvo que “no hay dudas que los gremios han desarrollado una gran capacidad para generar paros” e instigó: “pero tampoco hay dudas de que no tienen capacidad ni vocación de generar trabajo, que es lo que deberían hacer”.



Por otro lado, el jefe comunal subrayó que “lo que festejan como éxito, no es una virtud. Sino la clara muestra de que la prioridad de los gremios no es proteger a los trabajadores”.

Volver