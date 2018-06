Vicente López es sede de una nueva edición de Festival de Cine de Animación Latinoamericano Anima Latina

Entre el martes 26 de junio y el domingo 1 de julio, se celebrará la tercera edición de Anima Latina, el Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

Durante seis jornadas, con sedes en la ciudad de Buenos Aires y en Vicente López se proyectarán más de 100 cortometrajes y se realizarán actividades especiales, con entrada libre y gratuita. El Lumiton Usina Audiovisual (Cabral 2354, Munro), el Cine York (Alberdi 895, Olivos) y el Centro Cultural Munro (Vélez Sársfield 4650, Munro) serán los espacios culturales del municipio que abrirán sus puertas para que los vecinos puedan disfrutar de varias propuestas del festival.



El festival nació como un espacio de difusión y exhibición, con un fuerte compromiso con los jóvenes talentos emergentes que busca el encuentro del público, la industria y la academia.



En la tercera edición del festival participarán más de 100 producciones, provenientes de 11 países de la región, entre los que se incluye Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.



Para mayor información, ingresar a www.animalatina.com.ar



PROGRAMACIÓN:

MARTES 26

10 HS. "Isla Calaca", de Leopoldo Aguilar (México) /Competencia Oficial; Largometrajes. -CC Munro



Precedido del Cortometraje: "El secreto de William", de Taller de Cine El Mate (Argentina).



MIÉRCOLES 27

10 HS. “Anida y el circo flotante” de Liliana Romero (Argentina) / Retrospectiva.- CC Munro

Precedido del Cortometraje: "The walking muebles", de Taller de Cine El Mate (Argentina).



MIÉRCOLES 27

16 HS. “Martín Fierro: la película”, de Liliana Romero & Norman Ruiz (Argentina) / Retrospectiva.

- Cine York

Precedido del Cortometraje: "Una carta de Leticia", de Irene Blei (Argentina).



JUEVES 28

15 HS. “Martín Fierro: la película”, de Liliana Romero & Norman Ruiz (Argentina) / Retrospectiva.

-Cine York

Precedido del Cortometraje: "Una carta de Leticia", de Irene Blei (Argentina).



JUEVES 28

10 HS. "La leyenda del charro negro", de Alberto "Chino" Rodríguez (México) / Competencia Oficial: Largometrajes

- Centro Cultural Munro

Precedido del Cortometraje: "Una carta de Leticia", de Irene Blei (Argentina).



JUEVES 28

14 HS. "La leyenda del charro negro", de Alberto "Chino" Rodríguez (México) / Competencia Oficial: Largometrajes

- Centro Cultural Munro

Precedido del Cortometraje: "Una carta de Leticia", de Irene Blei (Argentina).



VIERNES 29

17:30 HS. “La leyenda del charro negro”, de Alberto "Chino" Rodríguez (México) / Competencia Oficial: Largometrajes

- Cine York.

Precedido de los Cortometrajes: "The walking muebles", de Taller de Cine El Mate (Argentina). y "El secreto de William", de Taller de Cine El Mate (Argentina).



VIERNES 29

RETROSPECTIVA: Liliana Romero, realizadora argentina

16 HS. “Cuentos de la selva”, en CC Munro.

Origen: Argentina

Duración: 76 minutos

Edad: 6 – 10 años



Oncade es un hombre obsesionado con su trabajo y preocupado por su hijo único. Trabajaba para el señor Davius, un millonario que sólo tiene un objetivo: destruir la selva tropical. El Yaguareté (un animal local) advierte a los demás del peligro por venir. Los animales no creen lo que dice el Yaguareté, pero el coatí, que ha visto las maquinas, tiene miedo. Esto dará inicio a una lucha muy grande: algunos animales resisten pero otros tratan de escapar.



Precedido del cortometraje: "The walking muebles", de Taller de Cine El Mate (Argentina).



18 HS. “Martín Fierro: la película”, en CC Munro.



Origen: Argentina



Duración: 87 minutos



Edad: 12 – 14 años



El gaucho Martín Fierro es llevado por el gobierno a la fuerza para integrar las milicias y luchar contra los indios, cuando vuelve ha perdido a su familia y su rancho. La pena lo lleva a volverse "gaucho matrero", es decir fuera de la ley.



Precedido del cortometraje: "Una carta de Leticia", de Irene Blei (Argentina).