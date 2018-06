25/06/2018 - 16:58 | Zonales / San Isidro Le salvan un ojo al sacarle un tumor en Hospital Central de San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes Carmelo Cassia, de 76 años, tenía un carcinoma basocelular y prácticamente no veía. Se sometió a una exitosa cirugía con reconstrucción plástica de su párpado inferior y superior.

El Hospital Central de San Isidro le devolvió la vista a un paciente que tenía un carcinoma basocelular. A Carmelo Cassia, de 76 años, le sacaron un tumor del ojo y le realizaron una reconstrucción plástica del párpado superior e inferior y la región de la vía lagrimal. “Ahora puedo ver el micrófono con el que me estás haciendo la nota”, celebró el vecino de Martínez. “También a esta linda doctora”, bromeó.



“Debido al tumor, el paciente tenía comprometido el canto interno del ojo y la lesión había empezado a invadir la zona palpebral. Prácticamente no veía”, contó Alan Shanly, médico oftalmólogo.



Con respecto a la cirugía, el especialista Santiago Vivante explicó que conjuntamente con el servicio de Patología se estudiaron los bordes de la lesión para asegurarse de que no haya quedado nada del tumor. Luego pasaron a la reconstrucción plástica con un colgajo que implica movilizar piel y músculo de la mejilla para tapar la herida quirúrgica.



“Le agregamos un injerto de piel a los párpados para que tengan funcionalidad y al sacar el tumor dejamos al paciente libre de riesgo oncológico. Le salvamos el ojo, ya que el tumor puede provocarle la pérdida total de la visión”, sumó Vivante.



Antes de la operación, Carmelo Cassia sentía un ardor terrible en la vista y todo lo veía borroso. “Los médicos del Hospital Central me atendieron muy bien. Estoy muy feliz y agradecido”.



El Jefe del Servicio de Oftalmología, Pedro Piantoni, concluyó: "Poder diagnosticar y pesquisar es muy importante para la sobrevida del paciente. Fue un gran trabajo de los profesionales de este equipo de oftalmología".