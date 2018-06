Tigre y la Universidad de Morón presentaron las primeras viviendas sustentables en el Delta

El intendente Julio Zamora, junto a autoridades de la institución, hicieron entrega de cuatro módulos habitacionales, de un total de 9 que serán construidos a partir de un proyecto conjunto. El diseño de las unidades estuvo a cargo de alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo y el municipio aportó logística para el desarrollo de la obra. ver video

En una jornada que contó con la presencia del intendente Julio Zamora, el Municipio de Tigre y la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, entregaron cuatro viviendas sustentables a familias del Delta. Representa el tramo final de un proyecto conjunto, en el que alumnos de la institución llevarán adelante el desarrollo de 9 módulos habitacionales como tesis final de carrera, con el apoyo logístico del municipio. También contempla la construcción de un puente peatonal bajo características ambientales sostenibles.



“Estamos contentos porque hoy varias familias tienen un techo propio y digno. Esta gestión asociada entre la universidad, el municipio y las empresas permite que concretemos una política de hábitat que venimos trabajando hace tiempo. Quiero felicitar a los alumnos por su compromiso social y también a la institución académica, que acompañó y promovió este proyecto”, expresó Zamora.



El convenio rubricado en el año 2017 contempla la construcción de las viviendas en los arroyos Pajarito y Curubica. Las mismas se caracterizan por estar diseñadas y desarrolladas de manera individual, a través de proyectos auténticos y sustentables, que toman en cuenta el estilo de vida del grupo familiar y contemplan la preservación del medio ambiente. La utilización de materiales renovables disminuye considerablemente las emisiones y los residuos generados en la construcción tradicional, así como el consumo energético.



Alejandro Borrachia, decano de la Universidad de Morón, explicó: “Para nosotros es fantástico que el Municipio de Tigre nos haya dado la oportunidad de plasmar este proyecto en el Delta; tuvimos su apoyo desde el inicio. Hoy es un orgullo estar acá, después de tanto tiempo y esfuerzo”.



En tanto, el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, señaló: “Los materiales utilizados no dañan el medioambiente y la fachada de las casas respetan el plan de manejo del Delta. Es muy importante que cada política pública sea integral y coherente con todo lo que hacemos en el municipio”.



Uno de los once alumnos que estuvo a cargo del diseño de las viviendas, Marcos Stasi, manifestó: “Este es un proyecto solidario para familias con muchas carencias. Agradecemos al municipio por aportar su ayuda en todo lo que necesitamos; por habernos hecho participes de esto y que hayamos podido lograrlo”.



Trabajaron también en el proyecto los estudiantes Damián Spinosa, Juan Pablo Bravo, Marco Allan, Willman Escobar, Alejandro Nawrath, Nicolás Petrocelli, Juan Pablo González, Alberto Ochoa, Gastón González y Germán Patrignani y los arquitectos Alejandro Borrachia, Jorge Barroso, Carlos Sallaberry, Fernando Pini, Pablo Itzcovich y Alejandro Lowus.



Por su parte Rodrigo Schadeck, beneficiario de una de las viviendas, opinó: “Cuando me propusieron formar parte del proyecto no lo podía creer. Confié y le dimos para adelante. Es un sueño hecho realidad, mi casa no era habitable, estaba por derrumbarse. Estoy muy feliz y agradecido con todos”.



Durante el evento, el intendente y los demás presentes recorrieron el resto de los módulos en construcción. Además, se entregó un reconocimiento a la institución académica y a cada uno de los alumnos que participó del proyecto.





Acompañaron el encuentro: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de administración de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Silvia Cantero; la subsecretaria de Relaciones Públicas e Institucionales, María Victoria Moresi; la directora general de Hábitat, Laura Pérez; el director del proyecto de Hábitat Social, Guillermo Lanza; el delegado de Zona Delta, Julio Manonellas; el referente de Islas, Horacio Fabeiro; la trabajadora territorial de Islas, Coral de los Santos y vecinos.