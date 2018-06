Vicente López: Funcionamiento de servicios para el domingo 24 y lunes 25 de junio

El Municipio de Vicente López informó que debido al paro de la CGT, programado para el día lunes 25 de junio, los servicios de Higiene Urbana sufrirán modificaciones.

El día domingo no se verán afectados los servicios, la recolección nocturna tendrá su normal funcionamiento. El día lunes, no habrá barridos de calles, ni recolección de montículos y voluminosos. No funcionará la recolección de “Día Verde”.



Por la noche, la recolección de residuos comenzará desde las 23hs en adelante.



Debido al paro, la Municipalidad de Vicente López recomienda abstenerse a disponer los residuos en las calles hasta que se normalicen.