24/06/2018 - 9:34 | Zonales / Tigre El lunes 25 funcionarán las guardias en los centros de salud de Tigre pero no habrá recolección de residuos

El Municipio de Tigre informa sobre los servicios que estarán disponibles y atenderán al público el lunes 25 de junio, durante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo.



El servicio de guardia de los centros de salud Ricardo Rojas, Don Torcuato, Dique Luján, Juana Manso, Benavídez, Baires y Nores funcionará con normalidad las 24 hs del día.



También atenderán por guardia los hospitales municipales: maternidad Dr. Florencio Escardó; hospital oftalmológico Dr. Ramón Carrillo; hospital odontológico Dr. Ricardo Guardo y el hospital provincial Magdalena V. de Martínez.



Por otro lado, se ruega a los vecinos que no saquen la basura los días 24 y 25, ya que no habrá servicio de recolección de residuos, montículos o ramas durante la jornada del lunes. El mismo se regularizará el día martes 26 por la mañana.



En caso de urgencia, llamar al Servicio de Emergencias Tigre al 4512-9999/8/7.

