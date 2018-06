24/06/2018 - 20:57 | Zonales / Tigre Julio Zamora reclama al Gobierno que dé marcha atrás con la quita de subsidios a los bomberos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Tigre consideró que es un despropósito sacarle financiamiento a los más de 1.000 cuarteles de Argentina. El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios se declaró en estado de alerta, luego de no recibir el subsidio correspondiente al año 2018 por parte del Estado nacional. El intendente de Tigre, Julio Zamora, expresó su preocupación por la quita del subsidio que reciben los bomberos voluntarios de todo el país.



“Acompañamos a nuestros bomberos en su justo reclamo. Son miles de héroes anónimos que, con una gran vocación de servicio, arriesgan sus vidas desinteresadamente para protegernos. Es un despropósito y un sinsentido sacarles el financiamiento que les permite fortalecerse en equipamiento y actuar de manera eficiente. El gobierno nacional tiene que recapacitar y dar marcha atrás con esta medida absurda, que pone en riesgo no solo el financiamiento de los cuarteles sino también la seguridad de millones de argentinos”, expresó el jefe comunal.



El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, a través del Consejo de Federaciones, se declaró “en estado de alerta” por no recibir el financiamiento correspondiente al año 2018, por parte de gobierno nacional.



El financiamiento de los bomberos voluntarios no forma parte del gasto público, sino de las cuentas de recaudación. Allí, todas las compañías aseguradoras del país brindan un aporte del 5% a la Superintendencia de la Nación, que trimestralmente transfiere al Ministerio de Hacienda lo recaudado para efectivizar los correspondientes traspasos.



Cabe remarcar que la falta de cobro del subsidio, homologada por la Ley Nacional 25.054, impide el fortalecimiento de más 1.000 cuarteles para mantenerse operativos durante todo el año.



En Tigre funcionan cuatro cuarteles de bomberos voluntarios: en Tigre centro, General Pacheco, Benavídez y Don Torcuato.

