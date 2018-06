Vidal destacó el trabajo social del gobierno y exhortó a “trabajar mas juntos que antes, sin confrontaciones y sin prejuicios”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, destacó hoy la política social que el gobierno desarrolla en los barrios y localidades más pobres de la Provincia y la inversión en tres variables que funcionan como "igualadores sociales: la salud, la educación y el trabajo", al tiempo que exhortó a todos los sectores a "trabajar más juntos que antes" sin "confrontaciones y sin prejuicios".

"Hacer y estar tienen que ser hechos concretos. La inclusión no es un discurso: al final del día, la discusión sobre la inclusión es te importa o no te importa, te ocupás o no te ocupás, tan concreto como un plato de comida", sostuvo Vidal al participar junto con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, del acto de apertura de la Semana Social 2018, organizada en la ciudad de Mar del Plata por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEPAS).



Durante su discurso, la mandataria dijo que "frente al grito de pobreza, las grietas, las confrontaciones inútiles y los prejuicios no pueden tener lugar” y resaltó: “Si de verdad queremos estar comprometidos desde lo concreto, tenemos que dialogar, mirándonos a los ojos, dispuestos a escuchar de verdad y a ponernos en el lugar del otro".



"Frente a una provincia que todavía duele, frente a una provincia donde todavía la pobreza clama, sin dudas la respuesta, aún con distintos niveles de responsabilidad, depende de nosotros. Sé, con aciertos y errores, dónde nuestro gobierno va a estar parado, y no va a ser en la reducción de la inversión social. Va a ser, como lo hemos hecho estos dos años, con un estar y hacer con valores", afirmó.



Agregó que "no importa sólo lo que hacemos sino cómo lo hacemos y desde qué lugar lo hacemos" y que "esto no lo hace un gobierno ni un partido político: esto lo hacemos entre todos con el esfuerzo de todos los bonaerenses".



"Vienen momentos en los que tenemos que trabajar más juntos que antes. Para nadie es indiferente que estamos atravesando un momento difícil. Muchas familias están preocupadas o angustiadas o tienen dudas sobre cuál va a ser su futuro próximo inmediato. Es en los momentos difíciles donde más diálogo y más trabajo conjunto hace falta", aseveró.