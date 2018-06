22/06/2018 - 18:32 | Zonales / Vicente López Jorge Macri: “Esta promesa no es únicamente una responsabilidad con nuestro pasado, sino también una apuesta al futuro” Herramientas: Compartir: ver más imágenes A propósito del Día de la Bandera, en conmemoración del aniversario 198º aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, cientos de chicos de 4º grado de más de 30 escuelas públicas y privadas del municipio en un predio de Tecnópolis, colmado no sólo por los chicos, sino también por una gran cantidad de familias que acudieron al acto. ver video Tras entonar las estrofas del Himno Nacional, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, tomó la palabra: “Cada uno de ustedes es una pieza fundamental en la construcción de país que nos merecemos. Por eso, esta promesa no es únicamente una responsabilidad con nuestro pasado, sino también una apuesta a un futuro en el que todos ustedes tengan las mismas oportunidades”.



Además, el jefe comunal realizó el traspaso de la bandera benemérita y entrega de medallas a docentes presentes para sus alumnos.



Luego, los chicos hicieron la promesa de lealtad a la Bandera, y tras celebrar los resultados obtenidos en las últimas pruebas Aprender 2017, en las que el municipio de Vicente López logró los mejores resultados en el conurbano bonaerense, el intendente se refirió a la figura de Manuel Belgrano como “un prócer que luchó por nuestro país y construyó una sociedad más justa para los argentinos. Él es un verdadero ejemplo para todos nosotros, y estoy convencido de ustedes van a tomar sus valores para construir un país del que nos sintamos orgullosos”.



