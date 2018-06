Papelón: la Legislatura porteña homenajeó a Soda Stereo con una placa, pero escribieron mal el nombre de la banda

La Legislatura porteña homenajeó a Soda Stereo con una placa conmemorativa en una casa que fue del músico Charly Alberti y donde la banda tuvo sus inicios, pero en el momento de destaparla se encontraron con que el nombre del grupo estaba mal escrito.



"Esquina Soda Estereo. Aquí nació la banda icono del rock nacional y latinoamericano", se pudo leer en la placa ni bien la descubrieron los músicos Charly Alberti y Zeta Bosio, junto a Laura Cerati, la hermana de Gustavo.



Pero ese no fue el único papelón del día: tras la inauguración, este viernes al mediodía, y las burlas que inmediatamente ganaron las redes sociales, se dispuso primero tapar la "E" sobrante con pintura blanca burdamente aplicada y luego se envió a operarios a que la retiraran para mandarla a corregir o cambiar.



Sin embargo, tras quitar dos de los tornillos, los operarios debieron desistir porque no pudieron quitarla, todo ello mientras era transmitido en vivo por cámaras de los canales de televisión.



A media tarde, finalmente lograron arrancarla y con ella se fue parte del revoque exterior de la vivienda.



La placa fue colocada en el garaje de la que era la casa de Alberti, en el cruce de Barilari y Victorino de la Plaza, en el barrio porteño de Núñez, lugar en donde en 1982 nació la banda integrada por Cerati, Alberti y Bosio.



El homenaje a la banda surgió por iniciativa de los diputados porteños Daniel Del Sol y Cristina García De Aurteneche, y del ex legislador Roberto Quattromano.



Este viernes por la tarde, y tras la viralización de la foto de la placa en la que se ve el nombre del grupo mal escrito, la Legislatura emitió un comunicado en el que pidió disculpas por el error: "Les pedimos disculpas a los fanáticos por el error involuntario y ajeno a la Legislatura en la placa que descubrimos, que será solucionado a la brevedad para que podamos disfrutar del merecido reconocimiento. Además, queremos aclarar que el texto del proyecto aprobado en 2017 estaba correctamente escrito".



El 9 de noviembre de 2017 la Legislatura porteña aprobó la colocación de la placa a modo de homenaje por su aporte a la cultura y la historia de rock nacional.



El año pasado, Alberti había publicado una carta en sus redes sociales luego de haber pasado por la casa, en la que escribió: "Esa es la esquina que nos vio nacer. Fue ahí donde se gestó Soda. Recuerdo esa llamada a Laura donde le pedí hablar con su hermano guitarrista y le dije que estaba buscando músicos para armar una banda. Desde ahí soñamos con lo que alguna vez se convertiría en realidad".



Pero el error de este viernes, no fue el único que cometió la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que hace un año, en una placa colocada en homenaje al músico y líder del grupo Sumo, Luca Prodan, escribieron Lucas.