Nigeria le ganó a Islandia y le dio vida a Argentina en el mundial

Argentina tiene una vida más. Nigeria venció 2-0 a Islandia con un doblete de Ahmed Musa, este viernes en Volgogrado, y los clasificados del Grupo D del Mundial a los Octavos de Final, se definirá mano a mano con la Selección albiceleste en San Petersburgo, el próximo martes.

Con Croacia (6 puntos) ya clasificada desde su 3-0 sobre la Argentina el jueves, los otros tres equipos se disputarán la otra plaza en juego: Nigeria es por ahora segundo de la llave con sus 3 unidades, por delante de Islandia y la Selección albiceleste, que están con un punto después de dos partidos.



Musa, tras una gran maniobra dentro del área a los 49 minutos, y luego con una magistral jugada individual en el 75, dio oxígeno a la Argentina, que depende casi de sí misma en la última fecha para estar en octavos de final.



Con Gianni Infantino en las gradas y toda Argentina mirando y alentando a los africanos, Islandia se hizo con el control del partido en los primeros compases del encuentro.



Islandia sabía que estaba ante una ocasión histórica y no quería desaprovecharla, por lo que salió con dos delanteros y al ataque.



Enfrente, Nigeria no podía superar la barrera defensiva de los europeos, esa que tan buen resultado les dio durante su empate 1-1 ante Argentina en el partido inaugural, y se marcharon a los vestuarios al descanso siendo el primer equipo en el Mundial en no haber tirado al arco en toda una mitad.



Dominaba el balón, lo amasaba de lado a lado pero sin conseguir crear ningún tipo de peligro.



El paso por los vestuarios espoleó a los africanos, que remataron al arco por primera vez a los 20 segundos de la segunda mitad. Ya habían creado más peligro que en los primeros 45 minutos y, poco después, Musa hizo estallar de júbilo a dos países enteros.



Eso invirtió las tornas del partido y, a falta de un cuarto de hora para el final, puso el definitivo 2-0 tras estrellar segundos antes la pelota en el horizontal.



Islandia pudo recortar distancias pero Gylfi Sigurdsson, como Lionel Messi contra ellos, erró un penal (83) y lapidó las opciones de los suyos en la contienda.



Argentina tiene ahora el pase en una de sus manos. Aunque actualmente es última de su llave, necesita ganar a Nigeria y, en caso de que Islandia derrote a Croacia, hacerlo por dos goles más que los europeos para estar en Octavos, algo impensado 24 horas atrás.



Síntesis:

Grupo D - Segunda jornada:

Nigeria - Islandia 2 - 0 (0-0).

Goles:

Nigeria: Musa (49, 75).

.

Estadio: Volgogrado Arena (Volgogrado).

Asistencia: 40.904.

Árbitro: Matthew Conger (NZL).

.

Amonestacione:

Nigeria: Idowu (44).

.

Alineaciones:

Nigeria: Francis Uzoho - Kenneth Omeruo, William Troost- Ekong, Leon Balogun - Brian Idowu (Tyronne Ebuehi 46), John Obi Mikel (cap), Onyinye Ndidi, Victor Moses, Oghenekaro Etebo (Alex Iwobi 90) - Kelechi Iheanacho (Odion Jude Ighalo 85), Ahmed Musa. DT: Gernot Rohr.

.

Islandia: Hannes Halldórsson - Birkir Saevarsson, Kári Árnason, Ragnar Sigurdsson (Sverrir Ingason 65), Hördur Magnússon - Rúrik Gislason, Aron Gunnarsson (cap) (Ari Skúlason 87), Gylfi Sigurdsson - Birkir Bjarnason, Alfred Finnbogason, Jon Bodvarsson (Bjørn Sigurdarson 71). DT: Heimir Hallgrimsson. AFP-NA