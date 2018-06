Tigre concientiza sobre la donación de sangre

Estudiantes de la escuela municipal de enfermería repartieron folletos para remarcar la importancia de ser voluntario. A través del programa "Ser Tigre se lleva en la sangre", funciona en la Maternidad Dr. Florencio Escardó una posta fija de extracción.

El Municipio de Tigre genera conciencia sobre la importancia de donar sangre. En este marco, en el Día Mundial del Donante de Sangre, estudiantes de la Escuela Municipal de Enfermería "María Remedios Del Valle" repartieron folletos en el distrito para remarcar que donar sangre salva vidas.



"Apelamos al espíritu solidario de los vecinos de Tigre para que quienes estén en condiciones donen sangre, porque así donan vida. En el mes de agosto y por expresa solicitud de Julio Zamora, pondremos en la calle por primera vez un dispositivo para donar células madre de médula ósea", expresó el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser.



A través del programa "Ser Tigre se lleva en la sangre" funciona en la Maternidad Dr. Florencio Escardó una posta fija de extracción. Allí, el donante tendrá una entrevista con personal capacitado, que determinará si puede donar sangre.



Es requisito para ser donante tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos; no tener enfermedades que sean transmisibles por sangre; no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado tatuajes, perforaciones o cirugías en el último año. Además la persona debe presentarse con su DNI, no ir en ayunas y se recomienda estar bien descansado y con ropa cómoda.



El municipio impulsó el Programa de Registro de Donantes Voluntarios y Habituales, con intención de estimular la donación voluntaria. Además, busca lograr contar con 35 donantes por cada 1000 habitantes y que el 100% de las extracciones provengan de donantes habituales, quienes serán citados cada seis meses aproximadamente.



Para mayor información, comunicarse con el 4512-4616