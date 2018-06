Sampaoli se responsabilizó por la abultada derrota frente a Croacia: “le pido disculpas a la gente”

Decepcionado y con un tono abatido, el entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, afirmó hoy ser el “responsable” de la goleada sufrida ante Croacia y remarcó que si lo hubiera “planeado” de otra manera al partido “hubiera salido mejor”.

En ese sentido, el DT albiceleste sostuvo que “el proyecto fracasó, no prosperó”, pero enseguida aclaró que se refería “al proyecto de partido” y no a su ciclo en el banco de la Selección.



“Soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías. A lo mejor planteado de otra forma hubiera salido mejor”, precisó Sampaoli en conferencia de prensa.



Asimismo, le pidió “disculpas” a la gente que viajó a Rusia para ver a la Selección, aunque sostuvo que ahora, con el objetivo de lograr una clasificación que a esta altura parecería ser heroica, deben “apostar a la mínima posibilidad”.



“Quiero pedirle disculpas a la gente que hizo un esfuerzo para viajar y ver a Argentina en un lugar en el que no está.



Estamos en un lugar (en la tabla) que nos incomoda mucho.



Intenté hacer lo mejor posible y no encontré darle lo que la gente quería”, señaló el entrenador.



Reiteró que a la hora de buscar responsabilidades el culpable es él porque no leyó “el partido como correspondía”, al tiempo que evitó caer con críticas al arquero Wilfredo Caballero, quien cometió un error grosero en la salida del primer gol croata.



“No considero que haya que machacarle la responsabilidad a Caballero. Yo estaba muy esperanzado, estoy muy dolido por la derrota y seguramente no habré leído el partido como correspondía”, afirmó.



Además, agregó: “Como conductores, no encontramos el mejor equipo para que acompañe a Lionel Messi. Nos costó mucho hacerle llegar la pelota a Leo”, expresó en una conferencia de prensa que dio tras el encuentro.



Sampaoli reveló que la derrota fue un golpe muy duro porque estaban “muy ilusionados antes del partido con lograr la calificación” y admitió que “este resultado” los “aleja”.



“Presentíamos que iba a ser un partido de despegue y no lo fue. Hay que esperar y apostar a la mínima posibilidad que queda”, reveló el técnico, tras lo cual comentó: “La responsabilidad no es parcial sino total del conductor”.



Respecto del desarrollo del encuentro: “Después del primer gol el equipo se golpeó mucho. En la segunda etapa intentamos poner jugadores para que dieran vuelta el partido, pero no resultó. El plan del partido no resultó. Hay que esperar y apostar a la mínima posibilidad que queda”.



El entrenador precisó que en estos dos encuentros no pudieron hallar “sociedades que le dieran rédito a la Selección y que de ahí le permitiera a Messi poder desequilibrar.



El técnico indicó que no siente vergüenza, sino “dolor”, porque el equipo estaba “ilusionado anjtes del partido en poder lograr el primer lugar” y esta derrota los “aleja y deja mal”.



“Presentíamos que este iba a ser un partido de despegue, pero no fue así. Después del primer gol, el equipo sintió mucho el golpe y todo fue cuesta arriba en lo emocional”, evaluó.



Sampaoli consideró que ahora, pensando en la mínima chance de clasificar a los octavos de final del Mundial, buscará “aprovechar las fortalezas de un grupo muy valorable y luchar por esa oportunidad que queda”.



Por último, a la hora de trazar una comparación entre el gran desempeño de Cristiano Ronaldo, autor de los cuatro goles de un Portugal que está líder con España en el Grupo B, y la floja actuación hasta acá de Messi, detalló: “Cristiano es un excelente jugador, lo dicen los títulos en su equipo y en la selección”.



“Por lo que está viviendo nuestro equipo incomoda la realidad de Leo que lo está perjudicando por no encontrar nosotros el equipo que se acomode a él. Esta realidad me toca a mí y me tengo que hacer cargo”, concluyó.