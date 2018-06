Docentes bonaerenses hicieron banderazo frente al Congreso

En el marco de las protestas para que Gobierno provincial los convoque a paritarias, los sindicatos de docentes bonaerenses concretaron hoy un banderazo frente al Congreso.

La actividad fue realizada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba); la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop); y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).



Por la tarde, los dirigentes y afiliados de los gremios se concentraron en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y desde allí marcharon unas pocas cuadras hasta la sede del parlamento nacional, donde hicieron un banderazo, un día antes de que se celebre el feriado por el Día de la Bandera y tras el paro del jueves último.



Nos concentramos para alzar bien alto nuestra celeste y blanca y denunciar la desidia e irresponsabilidad del gobierno provincial que está afectando gravemente los derechos de los alumnos y los docentes, sostuvieron los gremios en un comunicado.



En la misma jornada en que el Sindicato de Camioneros acordó un aumento del 25% que superó la pauta oficial, la titular de la FEB, Mirta Petrocini, advirtió desde la movilización: No vamos a aceptar cifras (para el aumento salarial) que signifiquen no resolver la vida cotidiana y la dignidad de los docentes.



Y agregó: El tiempo nos da la razón, el Gobierno ha ido variando (la previsión de inflación), pasó del 8% al 12%, después pasó del 15% al 19%.



Por su parte, la referente del Suteba María Laura Torre sostuvo que el buen porcentaje que consiguió Camioneros muestra que no hay que aceptar un salario a la baja y que pelear tiene sentido, por eso los trabajadores de la educación están peleando en la calle.