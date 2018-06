Una mujer salvó a un niño tras practicarle RCP en una farmacia de Tigre

Un niño de un año y nueve meses, que había dejado de respirar a causa de una bronquiolitis, logró sobrevivir tras ser asistido por una mujer que había hecho un curso de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y que escuchó el pedido de auxilio de la madre.



“Habíamos ido en el auto a comprar y mi nene venía bien, de repente no respiraba más. Me baje, vi la farmacia y entré a pedir ayuda. Nadie me lo tocaba porque lo veían muy chico; ya estaba morado cuando apareció esta chica y le hizo RCP cuando él ya tenía los labios negros”, contó Yamila, la mamá del niño.



La madre subrayó que “fue una bronquiolitis por la humedad que hay en mi casa, fue incubando la bronquiolitis pero su cuerpito no lo demostró, no tenía síntomas de nada. Ahora lo tengo que tener controlado con la fiebre y toma antibióticos, amoxicilina para niños”.



La mujer que logró salvar la vida del niño fue identificada por la comuna como Patricia Ponce y destacó que "trabaja en el área de salud del municipio y había participado de las capacitaciones" que le permitieron asistir al "bebé que había sufrido un paro cardiorespiratorio".



Ponce caminaba por el centro de Tigre cuando escuchó gritos de ayuda y se acercó a la farmacia de donde provenían; inmediatamente decidió intervenir y asistir al niño.



"Nunca le había dado importancia al curso de RCP. Hoy soy más consciente que en un segundo podemos salvar la vida de una persona. Estoy muy feliz de que José esté bien, la situación que él pasó fue muy crítica", expresó la mujer.