Rescataron a tres hermanitos en situación de abandono en una casa de Malvinas Argentinas

Tres hermanitos, entre ellos un bebé, fueron rescatados por policías de una casa en la que se encontraban semiabandonados, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.



Los pequeños, que habían sido dejados en el lugar por su madre, fueron recogidos por la Policía, para luego ser dejados al cuidado de una vecina y finalmente de la abuela materna.



Los niños, hijos de un empleado de la Municipalidad local, se encontraban descalzos, con escaso abrigo y en malas condiciones higiénicas.



La asistente social Elizabeth Farese sostuvo que los pequeños se encontraban “en muy malas condiciones sanitarias, de alimentación e higiénicas”.



Los niños fueron dejados en guarda por algunos días con una vecina llamada María, durante los cuales recibieron la solidaridad de distintos sectores de la comunidad local, como los alumnos de una escuela secundaria de Grand Bourg, en forma de alimentos, ropas y juguetes.



Finalmente, los días de los niños con María terminaron cuando fueron reclamados por una mujer que se presentó como su abuela materna.



“Ni siquiera sabía que existían, no los conocía por sus nombres”, expresó María, quien no quedó conforme con la decisión.



No obstante, la asistente social Farese basó la decisión en respetar la legislación vigente en cuanto a minoridad.



“A María la entiendo desde el corazón, pero tenemos que actuar de acuerdo con lo que marca la Ley”, explicó la funcionaria.



Según se supo en forma extraoficial, los pequeños habían quedado al cuidado de la madre, que se habría ido de la casa por algunos días en medio de discrepancias de pareja con el padre, un joven de unos 25 años que trabaja en la Municipalidad de Malvinas Argentinas.