Conflicto docente bonaerense: Las justicia rechazó pedido de gremios para sancionar al gobierno pero habilitó la cláusula gatillo

La Justicia platense rechazó hoy un pedido de gremios docentes bonaerenses para sancionar y multar al Gobierno provincial por negociar de manera “desleal”, pero habilitó la cláusula de 2017 que permite ajustar sueldos por inflación en forma semestral hasta cerrar paritarias de este año.



Así lo resolvió el Tribunal de Trabajo número 4 de La Plata integrado por los jueces Soledad Moreyra, Rodolfo Francisco Martiarena y Adela Eduarda Di Stefano, ante una demanda iniciada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) contra la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.



El gremio de Mirta Petrocini interpuso una demanda acusando a la Provincia de “práctica desleal” en la negociación, que fue rechazado por los jueces, como así también la aplicación de “sanciones progresivas” y multas a la administración de María Eugenia Vidal por “temeridad y malicia”.



En su voto, Martiarena enumeró las reuniones de la mesa técnica salarial de 30 de noviembre de 2017 y 9 de marzo pasado y las negociaciones paritarias del 15, 22 y 28 de febrero y 9 de marzo de este año.



El magistrado argumentó allí que el Gobierno ofreció un ajuste del 5% de enero a mayo para llegar al 15% en septiembre y luego agregó una suma por presentismo de entre 3.000 y 6.000 pesos, con lo que consideró que no estaban dadas las condiciones para hacer lugar a la demanda de los gremios.



Sin embargo, los magistrados resolvieron declarar la “ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en 2017 de adecuación semestral (en cada julio y enero) por variación de los índices de precios al consumidor emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) respecto a los sueldos de enero de 2018”.



La aplicación de la cláusula gatillo deberá ir actualizando los salarios de los docentes de la provincia de Buenos Aires tomando como base los sueldos de enero.



Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que el fallo será recurrido, ya que rechazan la decisión del Tribunal para que se aplique la cláusula de ajuste por inflación.



El gobierno bonaerense tendrá a partir de este martes diez días hábiles para recurrir a la Suprema Corte de Justicia bonaerense para apelar la medida y evitar la aplicación del fallo del Tribunal laboral.



Si bien no hay acuerdo paritario entre el gobierno y los docentes por el rechazo de los trabajadores a un 15% en tres cuotas para todo 2018, la provincia tomó la decisión de realizar “adelantos a cuenta”.



Por ello, los docentes están cobrando los aumentos que los gremios rechazaron: esto incluye un incremento del 5% a marzo, retroactivo a enero, 3% abril y 2% en mayo, más 1.000 pesos por presentismo.



Según dijo recientemente el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, mientras haya jornadas de protesta que incluyan paros el gobierno no convocará a mesas de diálogo formal para reactivar la paritaria.