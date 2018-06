18/06/2018 - 23:51 | Política / San Fernando El FR de San Fernando repudió los dichos del Director Provincial de Infraestructura Escolar Herramientas: Compartir: ver más imágenes A raíz de la filtración pública de un audio donde el funcionario Mateo Nicholson hace referencia a la posibilidad de fraguar el presupuesto para infraestructura escolar para la construcción de cocinas, el bloque de concejales del Frente Renovador emitió una carta abierta a la gobernadora María Eugenia Vidal donde manifiesta: “Esperamos ahora que pueda resolver los temas que preocupan a nuestra comunidad y que sus funcionarios no han sabido responder sin defraudar tanto su confianza y credibilidad como la del pueblo sanfernandino”.



En los últimos días distintos medios de comunicación publicaron un audio en el que se escucha al Director Provincial de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, pidiendo a una colaboradora que invente y suba los precios de los presupuestos de obras para la construcción de cocinas.



Ante este hecho, el Presidente del Bloque del Frente Renovador de San Fernando, Pablo Peredo, explicó: “Nos encontramos preocupados tras escuchar que el máximo funcionario a cargo de mantener a nuestras escuelas está siendo denunciado públicamente por inventar precios de presupuestos de obras. Por eso como bloque decidimos enviarle una carta a la gobernadora Vidal solicitando que intervenga para dar respuesta a un tema tan sensible”.



A continuación, el texto completo de la misiva:



Carta Abierta a la Gobernadora María Eugenia Vidal



Sra. Gobernadora nos preocupa profundamente la situación en la que se encuentran las escuelas públicas del distrito de San Fernando. Es una tarea que el Municipio ha comenzado a tratar de remediar mediante la aplicación de su ‘Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales', pensando en las familias y los chicos sanfernandinos, a pesar de que no es su responsabilidad directa.



Somos respetuosos, democráticos y orgánicos en el pedido de atención, reparación y construcción de instituciones educativas que dependen de su jurisdicción, pero un hecho nos alarma profundamente: la mentira que implica una supuesta defraudación económica y moral para el pueblo de San Fernando.



La máxima autoridad educativa, designada por Usted para gestionar los fondos económicos para mejorar las escuelas, el Director Provincial de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson, está denunciada en los medios públicos de comunicación por “inventar y subir precios de los presupuestos de obras para la construcción”.



La situación en muchas de las escuelas de nuestro distrito es de olvido y desinversión por lo cual se ha declarado la Emergencia en Infraestructura Edilicia en San Fernando (Resolución 5437/18).



Este funcionario, Mateo Nicholson, se reunió el 19 de marzo de este año, con padres de la Escuela Primaria N°5 y Secundaria N°19 sobre las cuales pesa un incumplimiento de construcción de hace años, y les mintió nuevamente sobre el avance de la misma, ya que hasta el día de la fecha no se ha resuelto nada. Estuvieron en esa reunión acompañando al funcionario: el Director General de Administración Francisco Pigretti, Concejales del bloque de Cambiemos (Agustina Ciarletta, Ignacio Semenzato y Sebastián Salvador) y la Coordinadora de Políticas Socio- Educativas, Mónica Santamaría, quien ya poseía denuncias públicas en el año 2016, por parte del Concejo Escolar, por “utilización injustificada de fondos educativos” en el distrito.



Esta situación nos preocupa como representantes del pueblo porque ya no podemos creerle a la máxima autoridad de quien dependen estas decisiones, y con la cual nos referenciábamos para los pedidos de atención a las escuelas.

El pueblo de San Fernando debe ahora depositar la confianza en Usted, sabiendo que tomará en sus propias manos los problemas de infraestructura escolar de nuestra ciudad ya que venimos reclamando hace mucho tiempo, especialmente la construcción de la Escuela Primaria N° 5 y Secundaria N° 19.



Esperamos ahora que pueda resolver los temas que preocupan a nuestra comunidad y que sus funcionarios no han sabido responder sin defraudar tanto su confianza y credibilidad como la del pueblo sanfernandino.

Volver