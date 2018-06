El hijo de Vicentico y Bertuccelli denunció violencia policial y que le pidieron una coima: fueron sumariados

El hijo del cantante Vicentico y de la actriz Valeria Bertuccelli, Florián Fernández, denunció que fue detenido en un presunto control de la Policía de la Ciudad y que los efectivos le pusieron un arma en la cabeza y lo amenazaron de muerte.

Ante esta situación el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, por intermedio del secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, intervino de oficio y radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Cecilia Amil Martin, además de identificar e iniciarles un sumario administrativo a los uniformados acusados.



De esa manera, Florián deberá presentarse ante la fiscal para ratificar o rectificar los dichos que indicó en un video que subió a su cuenta de Instagram.



El hijo del líder de los Fabulosos Cadillacs y de Bertuccelli relató que vivió un momento de “terror” cuando el domingo a la madrugada lo pararon con su automóvil en la esquina de las calles Virrey del Pino y Tres de Febrero, en el barrio porteño de Belgrano.



“Hola, amigos, ¿cómo les va? Aquí acabo de llegar a mi casa y les quiero contar una situación que acabo de vivir para que andemos un poco precavidos. Me parece que estamos viviendo un momento de mierda y me pasó esto por segunda vez en un mes”, arrancó el relato.



“Me parece que estamos viviendo un momento de mierda. Recién, más o menos, por Virrey del Pino y Tres de Febrero, me paró la policía, me pusieron el arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto y me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro. La excusa para pararme fue un pozo que me como yo en Luis María Campos, me lo comí como el más salame, no lo vi. Me saltó el auto como un salamín de desatento”, describió el joven.



Además, agregó: “Lo que es seguro es que eso no ameritaba la retención del vehículo y que yo fuera preso como ellos me decían y con esa excusa me pusieron el arma en la cabeza y me dijeron que no les temblaba el puso y que me iban a meter un tiro. Y me hicieron darles toda la plata que tenía para no multarme”.



“Para no multarme me pidieron una coima, que no es una coima, es un robo. Lo otro ya sería bastante grave, esto es mucho peor y les tuve que dar 400 pesos, que era todo lo que tenía. Me revisaron la billetera y el auto entero”, denunció.



Además, recordó los dichos de los policías: “Y me dijeron en detalle que no sea tan pelotudo y que la próxima vez que salga a la calle tengo que tener plata encima por si me paran, que tengo que tener un poquito más de cintura, un poquito más de platita porque si no...esto no da”.

“Básicamente, amigas y amigos, me acaba de chorear la policía.



Ni hablar de que me sacaron del auto agarrándome del buzo, que me tiraron y me tuve que comer la secuencia de tener un chumbo en la cabeza, teóricamente porque venía cometiendo una infracción”, indicó Florián, quien es guitarrista de Los Fabulosos Cadillacs.



Para cerrar, el joven advirtió: “Mi comentario para todos es que tengan mucho cuidado porque estamos viviendo un momento de mierda, no lo tapa absolutamente nada. Te chorea hasta la cana y te chorea muy feo. La pasé para el orto así que tengan mucho cuidado”.



Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, por intermedio del secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, pidió que el hijo de Vicentico y de Bertuccelli ampliara con una denuncia ante la Justicia los datos del horario y las calles donde le ocurrió este hecho para poder identificar a los policías responsables.



Como el joven no radicó denuncia alguna, intervinieron de oficio y presentaron la denuncia ante la fiscal Amil Martin, y luego de revisar los detalles (cámaras, teléfonos celulares con GPS que les proveen a los uniformados) lograron identificar a los efectivos que actuaron en ese momento.

Por lo tanto, fueron sumariados y podrían quedar desafectados de la fuerza si se comprueba su accionar improcedente.



Asimismo, se pudo determinar que “no había un control vehicular”, pero a Florián lo pararon porque “iba manejando de forma errática”.



Ante los graves episodios que denunció el chico en redes sociales, la fiscal lo citará a declarar para ratificar o rectificar sus dichos.