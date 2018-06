Franco Simone revitaliza sus grandes éxitos

El cantautor italiano presenta para la Argentina y el escenario musical internacional su nuevo disco bautizado “Per Fortuna” en la que comparte sus grandes canciones junto a destacadas voces jóvenes de Italia y Latinoamérica.

Luego de sorprender con la ópera rock “Stabat Mater” y conocer el lado lírico que compartió junto a los cantantes italianos Michele Cortese y Gianluca Paganelli, el cantautor italiano Franco Simone volvió a dar un nuevo golpe de timón y presenta al mundo un nuevo trabajo discográfico, “Per Fortuna”, en la que revitaliza sus grandes éxitos apoyado en voces de jóvenes talentos de su Italia y de Latinoamérica.



“Per Fortuna” es un álbum no solo por ser aquellas canciones, “Reflejo”, “Navegando”, “Viendo de Amor” y el mundialmente conocido “Paisaje” que explotó en la Argentina en la voz de Gilda, que compuso Simone a lo largo de su destacada y extensa carrera sino es un disco que muestra en su recorrido vitalidad, frescura y un sonido que lo acerca a las nuevas generaciones, y eso es un hecho al estar acompañado por Irene Fornaciari, hija del reconocido cantante Zucchero, y en América Latina la fuerza de la cantante Alejandra Ramírez con la que rodo el video clip y compartió el tema “Sol y Huracán”.



El creador de “Tu Siempre tu” gran admirador de la cantante Mercedes Sosa y haciendo un homenaje a la cantautora chilena Violeta Parra realizó una interpretación emotiva de “Gracias a la vida” extendiendo la mano y ofreciendo el corazón a su querida América Latina.



Franco Simone se presenta renovado con “Per Fortuna” con un sonido actual que está apoyado no solo en los jóvenes talentos sino también en su tecladista y productor musical, que lo viene acompañando en este último tiempo de su carrera, Alex Zuccaro.



Simone siempre se encuentra en la búsqueda permanente, en ahondar en sus propios sentimientos y de hacerlos florecer en otros ya sea cantando a dúo y en todos aquellos que los escuchamos, en unir culturas y quebrar distancias, Simone no pertenece a ningún país porque sus canciones ya son de todos.