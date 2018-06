La venta de televisores se duplicó por el mundial

La venta de televisores subió 106% en el primer bimestre del año impulsada por el Mundial de Rusia 2018, informó hoy la asociación AFARTE.



Según el reporte, entre enero y febrero se comercializaron 625.857 televisores, 323 mil unidades más que en el mismo bimestre de 2017.



En este año mundialista, la venta de televisores experimentó un incremento exponencial, pero también “crecieron” las pantallas empujando un recambio tecnológico, indicó la entidad que agrupa a las terminales de eléctrica.



En el primer bimestre de 2018 se produjeron más del doble de televisores que en 2017 y los más grandes (75”), que debutaron en este mundial, llegan a medir más de 1,80 metros en la diagonal de pantalla.



“El contexto deportivo abre la oportunidad de poner foco en el televisor como producto de uso cotidiano que se va transformando a la par de la sociedad y experimenta cambios y saltos tecnológicos cada vez más evidentes y vertiginosos”, destacó AFARTE.



Las pantallas son cada vez más grandes y la tecnología más avanzada.



Aunque el tamaño más vendido (38%) sigue siendo el de 32 (80 cm), las pantallas de 50” (1,27 m) experimentaron un crecimiento de 285% y la categoría 65” (1,65 m) vendió sólo en 2 meses 17.391 televisores, un valor similar al de todo el año 2017 en este mismo tamaño.



En la comparativa 2017 vs 2016 total, se vio una retracción de las pantallas más pequeñas, (-73%) la categorías de menos de 32”.



Otros de los saltos tecnológicos que acompañan este recambio es el paso de NO SMART al SMART TV.



Esta “movida” se inició en el Mundial 2014 y continua consolidándose.



En 2017 el mercado de TV NO SMART cayó un 60% respecto de 2016 y en este primer bimestre de 2018 sólo el 12% de la producción fue para el segmento NO SMART.



“Los avances tecnológicos en la industria electrónica en general son un constante incentivo a la demanda que estimula el consumo del producto generando rotación en el mercado. Los mundiales de fútbol, en un país como la Argentina, acentúan esos ‘saltos tecnológicos' sobre todo en el segmento de los televisores”, indicó Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE.



La novedad del 2018 para el mundial fue la llegada de los televisores de UHD o 4K.



Este upgrade en resolución ya apareció en 2017 y ganó un 82% de mercado sobre el 2016 sumando versiones SMART y NO SMART.



En el primer bimestre 2018 se comercializaron más de 100 mil televisores UHD y se espera que la tendencia se incremente y gane aún más mercado sobre las otras tecnologías.



La categoría con más caída fue el HD No Smart que en el primer bimestre 2018 retrocedió 30% su volumen y en 2017 versus 2016 ya había bajado un 55%.