San Fernando profundiza su Programa de Embarazo Saludable y Niño por Nacer

La iniciativa preventiva del Municipio acompaña el embarazo y parto para que tanto el bebé como la madre lleguen en las mejores condiciones. Se trata de una gran inversión en el circuito de Salud que se complementa con el demandado servicio de Neonatología del Hospital Provincial.

El Municipio de San Fernando, demostrando su compromiso permanente con la salud de las vecinas y superando las reiterados problemas que presenta el Hospital Provincial, intensifica su Programa de Embarazo Saludable y Niño por Nacer, enfocado a la prevención y al seguimiento durante todo este período, garantizando que tanto el bebé como la madre lleguen al parto en las mejores condiciones.



La capacitadora, Lic. obstétrica Jimena Leonardi, detalló las características de la iniciativa: “El Programa de Embarazo Saludable y Niño por Nacer aborda la asistencia integral de la embarazada. Aseguramos las consultas, prestaciones, ponemos un foco preventivo y también hacemos búsqueda en terreno de todas las que se pierden a control. Desde lo asistencial garantizamos las derivaciones de alto riesgo y cubrimos todo lo que integra el protocolo de control pre-natal. Lo innovador es que concentramos todos los controles en una misma mañana y así le facilitamos tiempo a las embarazadas”.



Y detalló la dinámica que se lleva adelante en el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Horacio Bertrés: “Tienen turnos para los días lunes y viernes, ahí comienzan el circuito de controles con el laboratorio, estudio bucodental, ecografía, electrocardiograma y papanicolau. También se les da un desayuno posterior a la extracción para que puedan afrontar la mañana en buen estado y realizar todos los controles en un día. Con esto optimizados un control de alta calidad”.



Desde lo preventivo se ofrecen cursos de preparación integral para la maternidad y además se incluye monitoreo fetal anteparto, doppler y scan fetal y translucencia nucal.



La vecina Natividad se realizó los controles médicos y comentó al respecto: “Me atendieron íntegramente con un solo turno, no tengo que venir otro día y eso está bueno. La atención de los profesionales es excelente, hasta me dieron un desayuno, algo que en ámbitos privados nunca se ve. El acompañamiento a lo largo del embarazo por parte el Municipio es fundamental”.



Otra vecina, Mayra, también compartió su opinión acerca del programa: “Es una asistencia importante, podemos hacer distintos controles en un día, eso en el hospital es imposible. Lo recomiendo sobre todo a las mujeres que trabajan, porque no perdés mucho tiempo y la atención de los profesionales es muy buena”.



El seguimiento del Municipio continúa luego del parto con el Programa Materno Infantil y Cuidado del Bebé Recién Nacido durante 2 años. A esto le sigue en Programa de Salud Escolar, Saludín 345 y el Prosane de control a los 6 y 12 años.