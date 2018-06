17/06/2018 - 19:26 | Economia / CAME espera que con los cambios de gabinete se produzca “un giro a favor de las pymes” Herramientas: Compartir: Tras los cambios de Gabinete, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pidió al Gobierno que “active tasas y líneas de financiamiento productivo especiales para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), políticas que incentiven el consumo, ante la fuerte caída de ventas en los comercios minoristas, y medidas para las economías regionales”. La entidad sostuvo que el ministro de Producción saliente Francisco Cabrera “fue un funcionario que apoyó con varias leyes importantes al sector”, como “la de Emprendedores, Compre Argentino, Financiamiento Productivo y de Defensa de la Competencia”.



También destacó la ley PyME, considerada histórica para el sector, aunque CAME recordó que “faltan reglamentar dos puntos claves: los artículos 10 y 11 que contemplan beneficios impositivos y fiscales para las economías regionales y las provincias de frontera (ahora un poco más aliviadas con el alza del dólar)”.



Sobre la llegada de Dante Sica en reemplazo de Cabrera, CAME sostuvo que “genera expectativas porque conoce bien la industria y las Pymes”.



En cambio, en cuanto al salente ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, la entidad señaló que “fue poco receptivo a los reiterados reclamos del sector para prever una tarifa diferenciada para las Pymes electrointensivas y buscar gradualidad en el impacto para este segmento”.



"Respecto del Banco Central, la CAME pide tasas diferenciales para las pequeñas y medianas empresas", finalizó en un comunicado.