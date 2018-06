17/06/2018 - 21:17 | Política / El Massismo sobre los cambios en el gobierno: “el problema no son los jugadores, sino el plan económico del técnico” Herramientas: Compartir: Luego del desplazamiento del ministro de Energía, Juan José Aranguren, y del de Producción, Francisco Cabrera, el Frente Renovador renovó sus críticas hacia el Gobierno y advirtió que “el problema no son los jugadores” sino el plan económico del técnico”. “Cambian los nombres y los socios, pero no las políticas. El problema no son los jugadores. Es el plan económico del técnico”, sostuvo el diputado nacional Fernando Asencio, apelando a una metáfora futbolística, en pleno desarrollo del Mundial de esa disciplina en Rusia.

“Podés poner cinco delanteros pero si la pelota no llega al área, no hay gol en el arco de enfrente”, remató.



El legislador agregó que “si no hay cambio en el rumbo económico es el juego de la silla, salen y entran y nada cambia”.



En tanto, su compañera de bancada Cecilia Moreau dijo sentirse conforme con el desplazamiento de Aranguren, pero aclaró que sería una medida superficial si al mismo tiempo no se replanteara la “política de tarifazo en los servicios y el plan económico y energético”.



“Me alegra la salida de Aranguren, pero si el Presidente no revisa la política de tarifazo en los servicios y el plan económico y energético, es un empleado que se va para que venga otro. El problema es Macri y el modelo”, concluyó.

Volver