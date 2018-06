Cada 15 minutos se inician cuatro causas judiciales por robo en Buenos Aires

En 2017 se denunciaron en el territorio bonaerense cuatro robos cada 15 minutos, según estadísticas del Ministerio Público Fiscal provincial.



Para las autoridades bonaerenses, la cifra de robos se mantiene alta al ingresar ahora denuncias que antes no aparecían en las estadísticas y que sólo se contabilizaban como un incierto "número negro" de delitos.



La posibilidad de presentarse en forma online como víctima de un delito habría facilitado las denuncias en el período analizado, según afirmaron funcionarios judiciales.



De todas maneras, también se consignó en el informe, del que se hace eco el diario La Nación, un descenso observado en los homicidios dolosos.



Los delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires aumentaron 6,9 %, ya que en 2017 se registraron 51.533 Instrucciones Penales Preparatorias (IPP), más que en 2016.



Los hurtos, los robos, y causas contra el orden público son algunos de los delitos que subieron, junto con los delitos contra la integridad sexual y el narcomenudeo.



En cambio, además de los homicidios disminuyeron otros delitos de alto impacto social como los secuestros extorsivos, los apremios ilegales y las imputaciones de menores.



Los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, San Martín San Isidro, La Plata, Morón y La Matanza son los más conflictivos, de acuerdo con las estadísticas oficiales.



Según el procurador general Julio Conte Grand, el crecimiento de las IPP -de 746. 485 en 2016 a 798.485 en 2017- se explica por la nueva aplicación del Ministerio de Seguridad que habilitó denuncias online y al crecimiento de algunas causas hasta ahora sin tanta notoriedad, como los delitos contra el orden público.



En ese caso se registró en 2017 una suba del 695%, ya que de 480 hechos denunciados en 2016 se pasó el año pasado a 3819.



La mayoría de esos casos -como las amenazas de bomba en los colegios- no fueron esclarecidos.



Claro que también se incrementaron delitos que afectan directamente al vecino, como los hurtos, que pasaron de 45.636 en 2016 a 51.730 al ser verificados los casos doce meses después.



Conte Grand analizó que parte del aumento de los hurtos puede explicarse con la vinculación de esos casos con el consumo de drogas.



Es que una mayor cantidad de operativos contra el narcomenudeo habría derivado en una escalada del precio de las sustancias ilegales y eso provocaría más delitos relacionados con la búsqueda de dinero para sostener el consumo personal de drogas.



Más allá de las explicaciones también subieron los hurtos agravados un 2,3% al pasar de los 800 casos notificados en 2016 a los 818 anotados durante 2017.



El crecimiento de los robos fue de 5,4%, de 70.347 casos se trepó a 74.157 en 2017, mientras que los hechos de robo agravado por el uso de armas de fuego también se elevaron 2,2%, con una variación de 1120 casos desde los 50.288 denunciados en 2016.



Si se analizan los datos sobre robos sin distinguir sus agravantes se puede observar un ascenso de 3,3%, con 141.339 expedientes judiciales abiertos durante 2017.



Una disminución, en cambio, se visualizó en la estadística referida al hurto agravado de vehículos, con 34.913 casos registrados en 2017, un 5% menos que el año anterior.



Los casos de represión de narco menudeo aumentaron en el período analizado, pero esa circunstancia fue analizada por el Procurador Conte Grand como un punto a favor de la política de seguridad gubernamental.



La estadística oficial marcó un aumento de 8,8 % en los delitos por infracción de la ley antidrogas.



En 2017 se notificaron 51.838 causas vinculadas con el narcotráfico.



"Creció la persecución del narco menudeo. Esto es muy importante en el contexto del plan federal de lucha contra el narcotráfico", dijo el jefe de los fiscales al presentar este viernes los datos de la Procuración.



El Procurador Conte Grand resaltó además como un éxito la disminución de los homicidios consumados que cayeron de 963 a 886 al comparar los datos de 2016 y 2017.



Si se toma en cuenta los expedientes tramitados en el régimen penal juvenil, los asesinatos en Buenos Aires quedaron registrados en 979 investigaciones (en 2016 fueron 1075 causas).

El 9% de esos casos tiene a un menor como sospechoso, según se determinó en el informe especialmente preparado sobre homicidios dolosos.



Más allá de las IPP iniciadas, esos casos tuvieron 1030 víctimas fatales, y si bien sólo en 25 casos figura en la caratula la investigación de un homicidio en ocasión de robo, el análisis oficial de los móviles de esos crímenes apuntó a 206 muertes originadas en el contexto de un robo.



En otros 47 casos, fue un policía quien abatió a un ladrón, mientras que en 178 expedientes no se pudo determinar la motivación del homicida.



También fueron iniciadas 1.217 investigaciones por homicidios dolosos en grado de tentativa, una disminución de 131 casos respecto de 2016, y los secuestros denunciados disminuyeron entre 2016 y 2017 de 55 a 36 casos.



La estadística de la Procuración bonaerense registró 47 delincuentes abatidos por policías durante 2017, dos casos menos que en 2016.