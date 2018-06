Más cambios en el gabinete: desplazan a Cabrera y a Aranguren de los ministerios de Producción y de Energía

El gobierno nacional anunció esta noche que Francisco Cabrera y Juan José Aranguren dejaron de ser los ministros de Producción y de Energía, respectivamente, apenas horas después de que se fusionaran las carteras de Hacienda y Finanzas en concordancia con la salida de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central.

Según se informó de manera oficial, el economista Dante Sica asumirá al frente del Ministerio de Producción y el hasta ahora administrador general de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, será el nuevo titular de la cartera de Energía.



En un comunicado de prensa del Gobierno nacional se indicó este sábado por la noche, además, que la Secretaría de Minería pasará a depender del Ministerio de Producción.

Por consiguiente, se desdoblarán las áreas de Energía y Minería que convivían en el Ministerio a cargo de Aranguren hasta este momento.



Cabrera, por su parte, será designado como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del presidente Mauricio Macri.



"Mi total acompañamiento a los cambios en el gabinete. Eran imprescindibles", resaltó este sábado por la noche la diputada nacional, líder de la Coalición Cívica-ARI y fundadora del frente Cambiemos, Elisa Carrió, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter.

Carrió se reunió este viernes con Macri en la Quinta Presidencial de Olivos para reforzar su vínculo con la alianza gobernante, tras haber amenazado con "romper" después de la votación en la cámara de Diputados favorable al proyecto de legalización del aborto en la Argentina.



Según pudo averiguar NA, estos cambios en el seno del Gobierno responden a un "reclamo de la mesa política" de Cambiemos, en busca de generar más "frescura en el Gabinete" y otorgarle "más dinámica" a la gestión que encabeza Macri.



Esa "mesa chica" de la coalición de Gobierno, ampliada en las últimas semanas incluso por dirigentes radicales, entre ellos, Ernesto Sanz, en su regreso a la arena política, contaba en sus filas con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el alcalde porteño, Horario Rodríguez Larreta; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros funcionarios influyentes.

.

Este desplazamiento de Cabrera y Aranguren se conoció apenas horas después de que se fusionaran los Ministerios de Hacienda y Finanzas, con Nicolás Dujovne a la cabeza, y que Luis Caputo pasara a ocupar el rol de presidente del Banco Central en reemplazo de Sturzenegger, en otros "golpes de timón" impulsados por Macri después de las recientes corridas cambiarias.



Asimismo, los cambios en el Gabinete suponen, a priori, un fortalecimiento de la posición de Dujovne como cabeza del equipo económico de la administración macrista, en momentos en los que la Argentina acaba de sellar un acuerdo "stand-by" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 50.000 millones de dólares en un lapso de tres años.



El Gobierno suscribió este convenio con el FMI en busca de calmar las aguas turbulentas del mercado cambiario doméstico, donde el dólar subió 50,2% en lo que va del año e incluso rozó los 29 pesos por unidad para la venta en la "city" porteña el viernes pasado, incluso después de la salida de Sturzenegger del sillón presidencial del Banco Central.



La figura de Aranguren, en especial, se había desgastado en los últimos meses después de los sistemáticos aumentos en las tarifas de servicios públicos autorizados por el Gobierno, impulsados en el marco de un plan más amplio y ambicioso a los efectos de acelerar el proceso de reducción del déficit fiscal, tras un pedido expreso al respecto del FMI.



Se espera ahora que la llegada de Iguacel, "premiado" por su gestión en Vialidad Nacional con este ascenso, no signifique que la cartera de Energía continúe motorizando subas de tarifas en el corto plazo, según averiguó Noticias Argentinas.



"Si vas a seguir aumentando, no cambies un ministro", dijo a esta agencia una fuente del Gobierno, en referencia a la salida de la cartera de Energía de Aranguren, ex CEO de la petrolera Shell de Argentina y hombre muy cuestionado especialmente por un sector del radicalismo -con el gobernador mendocino y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, a la cabeza-.



Finalmente, con Sica al frente de Producción se busca darle "más amplitud al comercio interior y exterior", después de que se incrementaran en las últimas días las críticas desde distintos sectores productivos de la Argentina hacia Cabrera, a quien se lo cuestionaba porque "atiende los reclamos" que se le plantean, "pero no los resuelve".



El economista Sica, socio fundador y director de la consultora Abeceb, lideró el área de Industria, Comercio y Minería de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde, ocupando en ese momento un rol de secretario de Estado.