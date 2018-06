Sin freno, el dólar superó los $28 y marcó nuevo récord

El dólar se disparó hoy 6,5 por ciento y alcanzó un nuevo máximo histórico de $28,42, en el marco de una carrera imparable en la cual el Banco Central se mantuvo al margen de las operaciones.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $27,26 para la punta compradora y a $28,42 para la vendedora, lo cual representó una suba de $1,74 respecto del miércoles.



En los mostradores del Banco Nación, el dólar fue ofrecido a $28,20.



En el ICBC, la moneda norteamericana cerró a $29, mientras en Banco Galicia lo hizo a $28,80.



En el segmento mayorista, la divisa escaló $1,70 y se ubicó en $27,70.



A lo largo del año, el “billete verde” ya acumuló un incremento de 50,2%, mientras desde el anuncio del acuerdo con el FMI la suba fue de 11,3%.



El día anterior, el dólar había escalado treinta centavos, a $26,68 promedio para la venta en una jornada volátil en la cual el Banco Central había intervenido con una venta de US$ 99 millones y luego se había mantenido al margen de las operaciones.



El organismo que conduce Federico Sturzenegger había sacrificado el martes US$ 695 millones.



Operadores señalaron que la oferta fue muy limitada a lo largo de la sesión, mientras la demanda se mantuvo firme con el correr de las horas.



Indicaron que el nivel de negocios concretados en el segmento de contado fue bajo al llegar tan sólo a U$S 366 millones.



Evaluaron que en el mercado prevalece la incertidumbre y la confusión respecto del proceder de la autoridad monetaria.



Además de ello, generó nerviosismo una serie de rumores vinculados con presuntas renuncias en el Banco Central. .



Apuntaron, en tanto, que la marcada devaluación, provocó una licuación de las Lebac, cuyo próximo vencimiento será el martes.



Esta semana, el Banco Central había decidido mantener su tasa de referencia en 40 por ciento, al advertir que los indicadores “muestran una aceleración de la inflación de junio”.



Los resultados del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondientes a mayo habían indicado que el nivel de tipo de cambio nominal mayorista se ubicaba en $23,70 promedio, nivel que fue ampliamente superado esta semana.



Para fines de 2018, los analistas habían proyectado que el tipo de cambio nominal alcanzaría los $27,40, precio que también quedó atrás luego de la fuerte suba de este jueves.