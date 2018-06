14/06/2018 - 8:36 | Policiales / Fue detenido tras secuestrar, golpear y violar a su ex pareja en Pilar Herramientas: Compartir: Un joven de 27 años con antecedentes de violencia fue detenido acusado de secuestrar, golpear y violar durante casi un día, a su ex esposa en una casa del partido bonaerense de Pilar. El hecho ocurrió en una casa de Los Tilos, en La Lonja, lugar en donde el hombre mantuvo durante casi un día cautiva a su ex mujer, de 30 años.



El hecho ocurrió el pasado 6 de junio, pero tomó estado público en las últimas horas, según informó el portal Pilar de todos.



Fueron los padres de la mujer los que hicieron la denuncia, al no tener contacto con ella desde el día anterior, al mediodía.



Como ya había antecedentes de violencia contra la víctima, los padres de la mujer radicaron la denuncia en el destacamento de La Lonja, desde donde se dirigieron con un patrullero hacia su casa.



Ya en el lugar, señalaron fuentes policiales, los uniformados se acercaron a la vivienda y golpearon la puerta.



Minutos después, se asomó un hombre por la ventana, quien se negaba a salir, pese a la insistencia de los policías.



"Fue en ese momento que se escuchó desde el interior de la finca el grito de una mujer, pidiendo socorro. ‘Ayudenme, por favor, ya me violó y ahora me quiere ahorcar'," explicaron las fuentes consultadas.



"De inmediato procedimos a entrar y liberar a la mujer, además de detener al hombre. A simple vista se observó desorden en el lugar, un monoambiente, charcos de sangre en el piso, colchón y paredes, y se constata que el sujeto tenía preparado en un tirante dos cables con nudos para ahorcar a la mujer", añadieron los voceros.



La víctima, que fue trasladada al Hospital Sanguinetti, presentaba cortes en brazos, piernas, rostro y aseguró que estaba privada de su libertad desde el día anterior.



En el lugar, además, se secuestraron ropas con sangre, un cuchillo y un cúter con los que habían lastimado a la víctima.



El sujeto quedó detenido en una causa caratulada como Privación Ilegal de la Libertad, Lesiones Agravadas por el Vínculo y Abuso Sexual, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Violencia de Género. Volver