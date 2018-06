Vecinos incendiaron la casa de tres hombres a los que acusan de “motochorros”

Vecinos de un barrio del distrito bonaerense de Moreno apedrearon e incendiaron una casa en la que se encontraban tres hombres a los que sindicaban como “motochorros” en medio de una manifestación contra los robos en la zona.

Dos de los apuntados lograron escapar de la furia vecinal, mientras que un tercero debió ser rescatado por la Policía.



Los incidentes que se iniciaron como una reunión de vecinos para frenar los asaltos que se denuncian en la zona, se produjeron en el barrio Aguaribay, de ese distrito situado a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires.



Según contó una mujer que integraba el grupo de vecinos llamada Alicia al diario Crónica, junto con sus pares comenzó a reunirse a través de un grupo de la red whatssap por la que se difundió la información de que los “motochorros” que asolaban la zona se reunían en la precaria vivienda de uno de ellos.



“Son siempre los mismos motochorros: van en moto y en las paradas de colectivo se bajan dos, uno apunta a la víctima y el otro le saca sus pertenencias mientras el tercero espera en la moto”, expresó la mujer, que aseguró que también asaltaron a su hijo y le robaron los pañales que le llevaba al hospital a su propio bebé recién nacido.



Es así que decenas los vecinos decidieron realizar una manifestación frente a la precaria casa.



Si bien la primera intención fue manifestarse en forma pacífica, la tensión fue incrementándose, hasta que se escucharon algunos disparos desde el interior de la casa y varios vecinos comenzaron a arrojar piedras contra los acusados, dos de los cuales optaron por escapar, mientras que un tercero fue llevado a la comisaría local, donde permaneció algunas horas.



Tras el incidente, algunos vecinos aseguran que fueron filmados y luego amenazados por allegados a los apuntados como delincuentes.



“Estamos en alerta... tenemos miedo. Pero sabemos que no los queremos más en el barrio. No es la primera vez que hacemos algo así. Primero los denunciamos y si vemos que no hay respuestas vamos a volver a actuar”, advirtió sin embargo Alicia.