13/06/2018 - 8:42 | Economia / El gobierno ratifica que el medio aguinaldo de junio pagará ganancias Herramientas: Compartir: El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ratificó hoy que el Gobierno no eximirá del pago del impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo de junio, como reclamó la oposición y también la CGT. "Tenemos que cuidar los recursos escasos que tiene el Estado, por eso hablamos de prioridades. Yo entiendo el impacto que tiene el Impuesto a las Ganancias, pero hace 18 meses aprobamos un proyecto de ley consensuado con la oposición y con los dirigentes sindicales", sostuvo el funcionario.



En declaraciones radiales, Triaca dijo que para el Gobierno "hay otras prioridades" que no pasan por eximir Ganancias del medio aguinaldo, como se hizo en años anteriores.



Además, cuestionó el proyecto del senador peronista Miguel Angel Pichetto, que impulsa la exención. .



"Hay más una intencionalidad política que otra cosa. Estos dirigentes estaban en el gobierno anterior y no hicieron nada para subir el Impuesto a las Ganancias y discutir las escalas", se quejó el ministro.



Y añadió: "este Gobierno resolvió el problema del Impuesto a las Ganancias, adecuó las escalas, subió el Mínimo no Imponible y le dio un mecanismo de actualización, y así todo, se resolvió parte del problema".



El proyecto de Pichetto -y otros senadores del bloque Justicialista- establece que "a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la primera cuota del sueldo anual complementario de 2018 se deberá incrementar en 21 mil pesos el importe de la deducción especial calculada" por la Ley de Impuesto a las Ganancias.



Eso se concretará "cuando la mayor remuneración y/o haber bruto mensual devengada entre enero y junio de 2018 no supere la suma de 77 mil pesos", según el proyecto de la oposición, duramente cuestionado por Triaca. .



Los senadores peronistas calcularon que el costo fiscal del proyecto es de 4.284 millones de pesos y puntualizaron que "dicho monto ya ha sido recaudado en exceso por sobre la meta presupuestaria", porque "la recaudación del impuesto a las ganancias creció en los primeros cinco meses del año un 34,7%".