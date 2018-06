Sus amigas la dejaron plantada en su cumpleaños de 15 y ella las “escrachó” por Twitter

Una adolescente de Hurlingham que cumplió 15 años y lo festejó en un salón “escrachó” en su cuenta de Twitter a las amigas que la dejaron plantada en la fiesta.



La chica en cuestión es Floriana Álvarez, quien sintió que sus compañeras le arruinaron la noche y para asegurarse que las jóvenes recibieran su mensaje las arrobó en la red social del pajarito.



Al parecer las adolescentes estuvieron un rato en la fiesta y se retiraron a participar en una previa organizada por jóvenes antes de ir a un boliche.



En su cuenta de Twitter, @FlorianaAlv escribió: “Bueno esta vela es para ustedes que descubrí que las personas de mierda sí existen, gracias por mostrarme como realmente son, gracias por haberme cagado la noche, gracias por cagarse en mí y mi flia Se las hubiera dado a la vela pero se fueron de mis xv a una previa. Un beso sincero”.



La adolescente hizo mención a las 15 velas que en los cumpleaños de 15 la agasajada entrega a las personas que considera más importantes en su vida.



Luego del agradecimiento irónico de Floriana, una de las chicas a las que arrobó le respondió por Twitter: “GRAAAACIASSSD LINDA! la pase re piola el tiempito que estuve”.



Pero la enojada cumpleañera le devolvió enseguida el mensaje por la misma red social: “El lunes (espero no cruzarte nunca más en mi vida) t llevo el suvenier no t preocupes”.



Sin embargo, todo no terminó ahí, porque Floriana tuiteó dos capturas de pantalla que hizo del teléfono celular con la serie de mensajes que le envió una de sus amigas en los que le pidió “perdón”, pero que no tendría que haber “viralizado” lo que pasó.



Los usuarios inmediatamente se solidarizaron con Álvarez: algunos festejaron su valentía de decirles directamente que le dolió que se hayan ido y otros contaron qué hubieran hecho en caso de estar en su lugar.