Unidad ciudadana en Tigre a la vanguardia en la pelea por la igualdad de genero

En momentos donde el país se encuentra debatiendo la posible despenalización del aborto y en los últimos años, al calor del movimiento “Ni Una Menos”, entraron en el debate público muchas cuestiones relevantes en torno a la lucha por la igualdad de género, Unidad Ciudadana ha demostrado en Tigre estar a la altura del contexto social y político.



Solo para dar algunos ejemplos de la participación política de las mujeres en Unidad Ciudadana, las tres presidentas de comisiones que éste frente político ha colocado en el Honorable Concejo Deliberante son mujeres: Gladys Pollán se encuentra a cargo de la Comisión de Urbanismo, Florencia Mosqueda a cargo de la Comisión de Educación, y Roxana López a cargo de la Comisión de Derechos Humanos.



Sin ir más lejos, quién encabezó la lista de concejales de Unidad Ciudadana en 2017 fue Roxana López, en unas elecciones reñidas y separadas por tercios entre Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente 1País. Además, Unidad Ciudadana ha colocado a la Secretaria de la Comisión de Género del Partido Justicialista de Tigre, y también ex candidata en la lista de UC, Lorena Lobo. También es dable destacar que quién encabezó la lista de Consejeros Escolares fue la actual Secretaria del Consejo Escolar, Marta Meza.



El bloque de concejales de UC ha presentado diversos proyectos respecto a la igualdad de género:

- Acompañamiento a la lucha en favor de la despenalización del aborto en el marco de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”

- Creación del “Consejo Municipal de las Mujeres” cuyo objetivo es generar un espacio de carácter consultivo y participativo que tendrá como premisa la participación democrática de las mujeres con el fin de generar proyectos de co-gestión con la Dirección de Políticas de Desarrollo Humano y otras áreas del municipio.

- Creación de “Casas Refugio” para mujeres víctimas violencia de género

- Creación de Programa Municipal de Salas Maternales

- Creación de Régimen especial de Licencia por Violencia de Género

- Aplicación de cupo femenino del 50% en los cargos de comisiones directivas de las entidades intermedias de Tigre





Al respecto del proyecto de creación del Consejo Consultivo de la Mujer, la concejala Roxana López afirmó que “el espíritu del proyecto de Ordenanza es crear un espacio plural, horizontal, y sin sometimientos a estructuras jerárquicas, para que quienes nos gobiernan no lo hagan desde el desconocimiento respecto a las problemáticas que sólo conocemos las mujeres, por lo cual las soluciones tienen que provenir desde una perspectiva de género y desde la base social”.



“No es casualidad que las tres concejalas de Unidad Ciudadana presidamos distintas comisiones, ya que pertenecemos al peronismo, que fue el primer espacio político en nuestro país en tomar la bandera de los derechos políticos de la mujer, desde el voto femenino con Evita, hasta llegar al 50 por ciento de los lugares en la lista que tuvimos en las últimas elecciones, lo que también habla de la calidad humana y el respeto de los compañeros hombres de nuestro espacio”, afirmó Gladys Pollán.



Florencia Mosqueda, quien, a partir del 2019, será presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, afirmó que: “Nos encontramos en un momento histórico dónde el protagonismo de las mujeres es cada día más visible. Es innegable que las presidencias de CFK nos han permitido poner sobre la mesa la discusión sobre nuestros derechos que había estado oculta durante décadas.

No sólo el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sino que en estos años se han obtenido leyes como la paridad de género, la fertilización asistida, la ley de educación sexual y muchos otros avances en esta materia.



La educación siempre es la piedra angular de cualquier sociedad, porque para lograr un progreso se necesitan hombres y mujeres con pensamiento crítico. Y esto aplica para todos y en todos los campos, la lucha por la igualdad también es un lugar en el que debemos ser educados.”