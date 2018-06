Andreotti y el Consejo Escolar inauguraron la renovación de la Escuela N° 32

Es la primer parte de la obra de puesta en valor del establecimiento provincial que incluyó pintura general, nuevos techos, y restauración de tres aulas y la administración. El Intendente de San Fernando se comprometió a llevar adelante el segundo tramo el próximo verano.

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti y la Presidente del Consejo Escolar, Teresa Piaggi, encabezaron la inauguración del primer tramo de la puesta en valor de la Escuela Primaria N° 32. “Desde que llegamos creemos que el mejor aporte que podemos hacer para la inclusión social y la integración es apoyar a la escuela pública, tanto la que realiza el Municipio como la ayuda que hacemos en forma permanente a las escuelas provinciales”, afirmó Andreotti.



“Es un día de alegría -agregó-, cada vez que podemos aportar al mejoramiento de una escuela pública más digna, nos ponemos muy contentos. Le pedimos al gobierno provincial y nacional que no abandonen la escuela pública. Es necesaria una escuela con dignidad, para tener una política de inclusión e integración, de igualdad de oportunidades. Para tener una argentina más grande necesitamos como primer objetivo una gran inversión en educación”.



La Presidente del Consejo Escolar, Teresa Piaggi, agradeció en nombre del órgano escolar al Municipio. "Gracias a dios pudimos cumplir con la primera etapa. Fue un gran logro y gracias a que llegamos al corazón al Intendente, va a hacer la segunda etapa de esta importante obra”. Sostuvo.



En relación a las refacciones realizadas, detalló: "Hemos levantado el techo, hemos hecho una losa y hemos cambiado todo el techo de chapa. El desagüe caía dentro de la misma escuela, hubo que hacerle una prolongación hacia la calle. También hemos puesto ventanas. La dirección está hecha a nueva. Cambiamos puertas que estaban deterioradas y oxidadas”.



“Se renovó pintura integral –agregó-. Mobiliario, ventiladores, calefactores, computadoras y televisores. Todo eso también donó la Municipalidad a la escuela en los tiempos en los que estamos de avance tecnológico y pedagógico".



Héctor López Ledesma, Director de la EPB N° 32, celebró: “Me genera emoción, como dije hoy en el discurso. La dignidad para los alumnos y maestros es grande. Da la sensación de que cuando se trabaja para las escuelas públicas es un orgullo. Tenemos la mitad de la obra y recién en el señor intendente, Luis Andreotti, delante todos los padres nos dijo que iba a hacer un esfuerzo para lograr la otra mitad de la obra a través de él, a través de la Intendencia”.



Tras el acto inaugural y el corte de cinta, el Intendente Andreotti, los alumnos y las familias recorrieron las nuevas instalaciones del establecimiento educativo, incluyendo las tres aulas renovadas y la restaurada administración. El vecino Roberto consideró que “está muy bien para los chicos que vienen al colegio, para que no sufran en el invierno ni en el verano, para que se sienten más cómodos”.



Luis Andreotti concluyó: “Nos hemos comprometido en arreglar la parte que no se avanzó en esta etapa pero que realmente se necesita. Muy contentos con todo el Consejo Escolar que junto con el Municipio formamos un gran equipo con todos los funcionarios. Esto no es obra de uno, dos o tres personas, sino que somos una sumatoria del granito positivo que cada uno de nosotros ponemos”.



El Municipio de San Fernando asiste a establecimientos educativos bonaerenses con importantes necesidades edilicias a través del Programa ‘Ayuda a Escuelas Provinciales'. De cara al ciclo lectivo 2018, se destinaron más de 40 millones de pesos para poner en valor la EPB N° 1, 3, 6 y 21; las ESB N° 12, 14 y 10; las EPA N° 701, 708 y 702; y los Jardines de Infantes N° 907 y 910. Y comenzaron refacciones en las EPB N° 6, 9, 22, 35 y 40; las ESB N° 6 y 13; y la ISFD N° 117.



Estuvieron presentes durante la actividad el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; y familias de la comunidad educativa.