Camioneros y las dos CTA van al paro este jueves y marchan a Plaza de Mayo contra el gobierno

El Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano confirmó hoy el paro de actividades que realizará este jueves en medio del conflicto salarial, mientras las dos CTA ratificaron para la misma jornada una huelga que incluirá una marcha a Plaza de Mayo con la presencia de afiliados del gremio que lidera el exjefe de la CGT.



Pablo Moyano y los líderes de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, dieron detalles de la medida de fuerza en una conferencia de prensa en la histórica sede de la CTA de Piedras al 1000 en el barrio porteño de San Telmo.



"No se va a mover ni una carretilla el jueves", sentenció Pablo Moyano, quien señaló, además, que "Camioneros va a movilizar" afiliados a la marcha que harán las CTA desde las 16:00 a la plaza ubicada frente a la Casa Rosada.



El hijo de Moyano insistió en que la medida de fuerza, que se concreta luego de que fracasaran dos reuniones con la cámara empresaria del sector que alega que no puede pagar el 27% de aumento que reclama el gremio, será sin cortes de ruta.



"No va a haber cortes, no necesitamos bloquear nada, el trabajador que esté en la ruta se quedará al costado de la ruta o en una estación de servicio", remarcó el secretario adjunto de Camioneros.



A su turno, Micheli afirmó: "El 14 de junio vamos con fuerza y con la dignidad de la palabra de que si vetaban la ley contra los tarifazos, acordaban con el FMI y no paraban los despidos, íbamos al paro nacional".



"La medida se inscribe en rechazo al ajuste, a los tarifazos y a los despidos, contra la entrega de la soberanía nacional al FMI, contra la reforma laboral, por paritarias libres para todos los sindicatos, por la reincorporación de los despedidos y por un bono de emergencia de acuerdo a la inflación para todos los jubilados", agregó.



Además de Pablo Moyano, Micheli y Yasky, asistieron a la conferencia de prensa referentes de gremios que integran las CTA, como el líder de Suteba, Roberto Baradel; el de ATE- Capital, Daniel Catalano; la de CTERA, Sonia Alesso; el de UDOCBA, Miguel Ángel Díaz, y los de los metrodelegados, Roberto Pianelli y Néstor Segovia, como también el presidente del partido Miles, Luis D'Elía, y el secretario general de Canillitas, Omar Plaini.



De esta forma, Camioneros, que integra el sector cegetista más duro contra el macrismo, y las dos CTA, metieron presión a la CGT para que defina también una medida de fuerza en la reunión que mantenían horas después en su sede de Azopardo luego de que finalmente no asistieran a la reunión con el Gobierno para buscar una alternativa que derive en la suspensión de la huelga.